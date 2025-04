Se filtró un indignante audio del médico y la psiquiatra

En las últimas horas, y en medio del juicio que se lleva a cabo por la muerte de Diego Armando Maradona, se conoció un audio del médico del ex futbolista que causó gran indignación.

En el audio que se filtró, se escucha un polémico mensaje en medio de una conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Se trataría de una charla que ocurrió en los días previos al fallecimiento de Maradona.

El indignante audio fue expuesto durante la emisión del programa Viviana en Vivo, que conduce Viviana Canosa. Allí se escucharon los mensajes de voz de los dos profesionales: “Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego que fume marihuana y que deje el chupi. Eso sería lo mejor”.

"Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la caga. Mañana yo voy a buscarle la vuelta”, se lo escucha decir a Luque sobre Diego Maradona.

A continuación, pusieron al aire mensajes de Agustina Cosachov, quien dijo: “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”.