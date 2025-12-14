Se han perdido 126 mil empleos en la industria

La cifra corresponde a los dos primeros años del gobierno de Milei. En un encuentro empresario, los industriales destacaron que pueden competir contra otras firmas de la región pero "no contra un Estado". A pesar de la crisis en el sector, la senadora Bullrich cosechó ovaciones por la reforma laboral.

La crisis productiva no detiene su curso y surgen datos consolidados de su verdadera dimensión: en la administración de Javier Milei se perdieron al menos 126.000 empleos en la industria. Los especialistas advierten que estos puestos no serán absorbidos por otros sectores. En uno de los eventos empresarios más importantes del país se mostraron alarmados por la cuestión. China fue la palabra más repetida y pese a la fuerte retracción de la actividad hubo aplausos para Patricia Bullrich que lleva la bandera de las reformas del Gobierno en el Congreso.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) marcan la destrucción de cuarenta mil puestos de trabajo registrados en la industria desde que gobierna Javier Milei. Pero la Cuenta de Generación de ingreso del INDEC suma a los no registrados y los no asalariados y llega a una cifra más preocupante: al menos 126.000 empleos perdidos en el sector durante la administración libertaria.

La formación surge de tomar el último dato comparable, el segundo trimestre de este año contra el mismo período de 2023. Si la cuenta se hiciera contra los últimos tres meses de la administración de Alberto Fernández, el resultado sería aún peor, un neto de 160.000 empleos menos, pero con las inconsistencias metodológicas que puede traer la estacionalidad.

En cualquier caso, queda claro que hay un marcado retroceso en materia laboral que difícilmente sea compensado por otros rubros. "La destrucción del empleo en la industria es un problema, dado que aún no queda claro qué sector podrá absorber estos puestos de trabajo. Los ganadores -energía y minería- son muy importantes para generar divisas, pero demandan poco empleo", dijo a Ámbito el economista Martín Alfie, Fundador de Misión Productiva.

EL FACTOR CHINA

Las repercusiones de un año difícil para los industriales llegaron a los pasillos del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizó el seminario ProPymes que organiza el grupo Techint. La palabra más mencionada entre los empresarios fue China. La preocupación por el acelerado desembarco de los productos provenientes del gigante asiático cruza a los distintos eslabones de la cadena de valor, desde el acero hasta galpones fabriles listos para armar, pasando por heladeras o autopartes.

"Nosotros con mejores condiciones laborales e impositivas podemos competir contra otras empresas de nuestra región, lo que no podemos hacer es competir contra un Estado”, dijo Lucas Salvatore director de IDERO, que tiene cuatro plantas productivas con unos 350 empleados y se dedica al diseño, la ingeniería y construcción de proyectos residenciales, comerciales e industriales. Sostuvo además que se trata de “un error estratégico de la política industrial”.

Vaca Muerta fue otro de los temas centrales. Para quienes hoy pierden mercado frente a las importaciones, la retracción del consumo y el parate de la obra pública, aparece como una posible vía de reconversión; para otros, en cambio, corre el riesgo de convertirse en una oportunidad perdida ante la ausencia de políticas que permitan agregar valor en torno a los recursos naturales.

La discusión sigue pasando por el contexto: el avance de China y la guerra comercial que obliga al gigante asiático a redireccionar sus excedentes. Martín Berardi, presidente Ejecutivo de Ternium, mostró algunos datos: el crecimiento de las exportaciones y una concentración del 35% de las manufacturas del mundo y la creciente inversión en el sector manufacturero por sobre la infraestructura y los activos fijos. Mientras tanto Argentina se abre y las importaciones de acero se incrementaron alrededor de un 80%.

REFORMAS EN PUERTA

El cierre estuvo a cargo de Paolo Rocca y Patricia Bullrich. Un diálogo que algunos medios de comunicación catalogaron como “picante”. Lo cierto es que hubo algunas humoradas y la exministra de Seguridad se llevó más de una ovación del auditorio. Los aplausos llegaron a pesar del duro contexto para el sector que refrendó el INDEC al cierre de la semana con una caída interanual de dos puntos porcentuales en el uso de la capacidad instalada.

El reconocimiento de los empresarios a la flamante senadora está vinculado a que Bullrich será la encargada de impulsar en el Congreso la reforma laboral de Milei, que plasma un viejo anhelo de las grandes entidades sectoriales. El Ejecutivo pretende un tratamiento exprés que es rechazado por la oposición y los gremios. La CGT marchará el jueves a Plaza de Mayo para repudiar la iniciativa y Hernán Doval, titular de Confederación de Trabajadores Municipales, que nuclea a más de 300.000 trabajadores pidió ir "a todo o nada" contra el Gobierno.

Aunque en el proyecto de "modernización laboral" entraron sobre la hora algunas cuestiones impositivas, los empresarios piden una reforma tributaria más ambiciosa. En el Gobierno piden paciencia, dicen que llegaría recién a mediados de año y despotrican contra la carga impositiva que suman gobernadores e intendentes en cada una de sus jurisdicciones.

Rocca dijo que para muchas empresas hay “una presión muy importante y dificultades”. Pidió una "apertura inteligente” y la defensa de la estructura productiva del país. El CEO de Techint sostuvo que debe abrirse un diálogo con las autoridades para explicar los efectos de la guerra arancelaria. Bullrich sorprendió: aseguró que “la Argentina tiene una experiencia de apertura acelerada y tuvo problemas con eso” y, a pesar del reciente elogio de Javier Milei a la liberalización total del comercio internacional, dijo: “Nosotros estamos tratando de no ir a ese modelo”. Por ahora, esa moderación aún no se refleja en los hechos.