Se inauguró la obra de gas en barrio Centenario

El intendente Othar Macharashvili encabezó este jueves la inauguración de la obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio Centenario, la cual impactará directamente en la calidad de vida de más de 600 vecinos de Km 14. El proyecto contempló la extensión del servicio en 17 manzanas, con un tendido de 80 metros de cañería y la posibilidad de conexión para 119 usuarios.

Durante el acto estuvieron presentes el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; los subsecretarios Luis Romero, Clarisa Méndez y Walter Navarro; el diputado nacional Juan Pablo Luque; el vecinalista Gustavo Ponce; además de vecinos y trabajadores de UOCRA y Camuzzi.

En el lugar, el intendente destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos y el esfuerzo conjunto para concretar la obra. “Esto no es una promesa de campaña; es el resultado del trabajo de una gestión que entiende como responsabilidad mejorar la calidad de vida de los vecinos. Cada peso invertido proviene del aporte de la comunidad y vuelve en obras concretas”, expresó.

Asimismo, Macharashvili subrayó las dificultades atravesadas durante la ejecución, marcadas por el contexto económico, pero valoró el acompañamiento de los vecinos, las empresas y el personal municipal para finalizar el proyecto. “Agradecemos a cada uno de los vecinos que sigue confiando y sigue pagando sus impuestos para que podamos seguir trabajando y mejorando la infraestructura de nuestra ciudad”.

En esa línea, el intendente remarcó la continuidad de este tipo de políticas públicas en todo el ejido urbano. “Vamos a seguir avanzando con obras de gas en cada barrio que lo necesite porque entendemos que el acceso a este servicio es un derecho básico. Nuestro compromiso es llegar a cada familia, con planificación, inversión y una administración responsable de los recursos, para que más vecinos puedan vivir con dignidad”, concluyó.

Por su parte, el secretario Fernando Ostoich celebró la culminación de una obra “muy esperada”, que permitirá a las familias afrontar el invierno en mejores condiciones. “Este tipo de infraestructura no solo mejora el día a día, sino que también previene problemas de salud y brinda mayor bienestar en una región con condiciones climáticas adversas”, afirmó.

Además, indicó que la actual gestión lleva invertidos más de 6.500 millones de pesos en obras de gas en distintos barrios, consolidando al municipio como uno de los principales impulsores de este tipo de infraestructura a nivel local.