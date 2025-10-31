Será este fin de semana en los gimnasios Diego Simón y en Náutico Rada Tilly. Es en U-13 masculino y U-15 femenino.

Se juega el Final Four del Integración ACRB-Federación de Santa Cruz 2025

El fin de semana se desarrollará en los gimnasios “Diego Simón” del club Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia y en Náutico Rada Tilly, el Final Four correspondiente al Torneo Integración ACRB/Federación de Santa Cruz 2025 de básquet en la categoría U-13 masculino y en U-15 femenino.

En ese contexto, este sábado a partir de las 15 se jugarán en La Fede las semifinales en U-13, entre San Miguel de Río Gallegos y Náutico Rada Tilly y luego se enfrentarán La Fede ante Hispano Americano, también de la capital santacruceña.

En cancha del “Aurinegro”, mientras tanto, se jugarán las “semis” en U-15 mujeres. Primero será el turno de Náutico y Petroquímica y luego jugarán Hispano y La Fede.

La acción continuará el domingo con los partidos de los terceros puestos y finales en cada una de sus categorías.

……………….

Programa

SABADO 1

En el gimnasio Diego Simón – Final 4 - Semifinal

15:00 U-13 – Jgo. (1) – San Miguel vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 – Jgo. (2) – La Fede Deportiva vs Hispano Americano. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly - Final 4 - Semifinal

15:30 U-15 Femenino – Jgo. (2) - Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

17:30 U-15 Femenino - Jgo. (1) - Hispano Americano vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

DOMINGO 2

En el gimnasio Diego Simón - Final Four – Final

Gimnasio “Diego Simón” – FF (Final)

15:00 U-13 – 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

16:30 U-13 – 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitro: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

En Náutico Rada Tilly – Final 4 – Final

15:00 U-15 Femenino – 3º Puesto (Perdedor Semifinal 2 vs Perdedor Semifinal 1). Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

16:30 U-15 Femenino: 1º Puesto (Ganador Semifinal 2 vs Ganador Semifinal 1). Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.