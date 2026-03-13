Se pone en marcha la 4ª edición del "Ayohuma, Mujeres de Acero"

La comodorense Marlene Balbuena y la trelewense Sabrina Evans, protagonizarán este sábado el combate de fondo del festival de kick boxing en el Gimnasio municipal Nº 1.

Este viernes por la tarde en el Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia se realizó la conferencia previa a la cuarta edición del “Ayohuma, Mujeres de Acero”, organizado por CFC Producciones con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Se trata de una velada única en el país, donde las mujeres son las grandes protagonistas. Junto al evento, también se celebrará la Liga Patagónica Amateur Formativa, mientras que habrá 16 preliminares femeninas y luego la velada principal con fondo profesional entre la comodorense Marlene Balbuena y la trelewense Sabrina Evans.

En la conferencia estuvieron el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto a los organizadores Darío Achával (Ref. Patagónico K-Box Latino/WKC), el promotor Leo Moreno (CFC Prod.) y las protagonistas del fondo profesional.

“Creo que nos preparamos muy bien, venimos trabajando hace bastante tiempo en el gimnasio con mi profesor. Vinimos bien preparadas, de la mejor manera y esperamos que sea una linda pelea y dar un buen espectáculo”, comentó la trelewense Evans.

Balbuena por su parte, sostuvo: “Me preparé un montón, agradezco a mi profe, a las chicas que están ayudándome. Mañana hay guerra, así que están todos invitados a quedarse hasta lo último, porque va a estar muy bueno.

En tanto, Darío Achával, referente patagónico de la disciplina, expresó: “Ayohuma es un espacio que se han ganado las chicas. Cuando empezamos a armar eventos, eran una o dos peleas de mujeres. Hoy tienen su propia velada, su propio evento. Es un orgullo enorme. Agradecido y contento de trabajar en equipo con el Ente, junto a Hernán, que tiene mucho que ver en esto”.

A su vez, el promotor Leo Moreno sostuvo: “Agradecer a cada competidora por ganarse el lugar. Es la cuarta edición de este evento que es único en el país, 100% mujeres arriba del ring. Gracias Hernán y a tu equipo, sin ustedes esto sería imposible”.

Finalmente, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, afirmó: “Hace años atrás venían con una propuesta de generar competencia de la región. Así nació la Liga Patagónica, y hoy estamos orgullosos de este evento de las mujeres. El kickboxing les dio ese lugar, y especialmente a ellas. Hoy nuestras deportistas formando y participando en este evento”.

“Párrafo aparte para Leo y Darío, que siguen apostando en hacer eventos, en trabajar para otros, con el Estado municipal acompañando, pero con ellos tomando una gran responsabilidad. Los felicito, porque vivimos momentos difíciles, no es fácil y ellos siguen apostando. Son orgullo para los que trabajamos en deporte, y hacen que valga lo que hacemos. Seguimos apostando a que las actividades deportivas en nuestra ciudad sean grandes”, sentenció Hernán Martínez.

Las puertas se abrirán al mediodía, mientras que a las 13:30 comenzará la Liga Patagónica con casi treinta combates amateurs en diversas categorías, y luego será el turno de las preliminares femeninas, en tanto que la velada principal de Ayohuma comenzará a las 21:30.

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Cronograma – Velada Principal

Peleas Pro-Am (Semipro):

1. Laura Olivera (GFC) vs Mía Maya (Chino Team) – Cat.: Hasta 57,500kg.

Título LPAF WKC hasta 51,500kg.

2. Abril Saavedra (Dojo Samurai) vs Lucia Maldonado (Team Ares)

Título infantil Ayohuma hasta 39kg.

3. Cristal González (GFC) vs Zoe González (Chino Team)

Defensa Título LPAF WKC hasta 57,500kg.

4. Alumine Aibar (Dojo Samurai) vs Iara Escobar (Ni Jiang)

Título LPAF WKC hasta 63,500kg.

5. Dafne Ayala (Dojo Samurai) vs Aldana Bobadilla (Team Wolf)

Copa Rihen hasta 52,500kg.

6. Candela Bahamonde (GFC) vs Angeles Bustos (Team Gavilanes)

Peleas Profesionales:

Copa Igualdad y Paridad hasta 60kg. (Kickboxing tradicional)

7. Fátima de Angelis (Ni Jiang) vs Johana Alonso (Etakki Dojo)

Semifondo Título Ayohuma hasta 58,500kg. (Kickboxing tradicional)

8. Paula Lemos (Muñoz Fight Club) vs Lucía Aguilar (Ni Jiang)

Fondo Profesional Título Ayohuma hasta 56kg. (Kickboxing K1)

9. Marlene Balbuena (Dojo Samurai) vs Sabrina Evans (Barak Gym).