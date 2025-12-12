Se presentó el Comodoro Fight Club 10

Se trata de una velada histórica de Kick Boxing, K1 y Muay Thai profesional que se desarrollará este sábado desde las 18 en el Club Ingeniero Huergo.

Este sábado, en el Club Ingeniero Huergo, la Patagonia volverá a vibrar con el Comodoro Fight Club (CFC) 10. Será una velada histórica y de alto voltaje, que arrancará a las 18 y contará con peleas de Kick Boxing, K1 y Muay Thai profesional.

En el Espacio Deco del Hotel Wam, se hizo la presentación oficial de la velada que organiza CFC Producciones, con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Deportes.

En la que por primera vez en la ciudad, las modalidades Kick Boxing, K1 y Muay Thai se unirán en un mismo escenario para dar vida a un espectáculo único. El Club Huergo de Km. 3 será testigo de una cartelera de peleas de primer nivel.

Entre las que se destaca el primer combate de Muay Thai profesional de la Patagonia, que estará protagonizado por Carlos Machado (AME Muay Thai - Buenos Aires) y Wagner Ferreira (Brazilians Striker – Brasil), en una tremenda disputa por el título CFC Pro.

También entrará en acción el múltiple campeón Anthony Guzmán, quien se medirá ante el paraguayo Edgar Morteira por la defensa del Título WCK. En tanto que, Pierina Segura combatirá frente a la uruguaya Alexandra Montero por el Título WKC.

La conferencia del CFC 10 la encabezó el intendente Othar Macharashvili, quien estuvo acompañado por Hernán Martínez (Comodoro Deportes), Liliana Peralta (Secretaría de Cultura), y Angel Rivas (Desarrollo Humano y Familia).

Además, participaron Leo Moreno (CFC Producciones), Darío Achaval (Gym Fight Club), Anthony Guzmán (kickboxer), Carlos Machado (Muay Thai) y Topnoi Kiwram (leyenda tailandesa del Muay Thai).

Macharashvili destacó “el desarrollo que viene teniendo el kick boxing estos años, desde la Liga Patagónica hasta estos grandes eventos”.

“Esto se logra trabajando todos juntos, el Ente Comodoro Deportes, la organización, los entrenadores, los privados apoyando, toda la sociedad del deporte logra estas cosas, eso nos llena de orgullo y nos da fuerzas para seguir trabajando y apoyándolos”, añadió.

En tanto, Hernán Martínez se manifestó “orgulloso de recuperar este evento de jerarquía que sigue posicionando a Comodoro. Estamos orgullosos de que a esta altura del año sigamos haciendo cosas”.

Y afirmó que “este Estado municipal siempre los va a acompañar, vamos a seguir trabajando porque Comodoro respira deporte día a día. Sé muy bien que la velada que vamos a vivir va a ser extraordinaria”.

Por su parte, Guzmán sostuvo que “el CFC 10 es un gran evento y en donde todos soñamos pelear, quiero destacar a los peleadores que luchan por sus sueños para representar a sus gimnasios”.

A su vez, Machado agradeció a la organización “por tenerme en cuenta” y se mostró “contento de volver a estar en Comodoro y compartir el ring con grandes peleadores”.

Posteriormente, Moreno aseguró que “este es un producto que queremos mucho y este año decidimos hacerlo un día muy importante para la ciudad como es el Día del Petróleo. Será una velada internacional, donde vamos a tener 9 países presentes, será algo único”.

Achaval remarcó que “estamos viviendo momentos muy lindos con respecto al kick boxing, haber llegado a este nivel de evento es el resultado del trabajo y de un esfuerzo grandísimo que venimos haciendo todos juntos”.

En ese sentido, agregó que “el señor intendente Othar Macharashvili y Hernán (Martínez) también son parte de nuestro equipo de trabajo, se necesita apoyo para llevar adelante esto”.

CARTELERA – CFC10

1) Copa Infantil CFC de kick boxing: Jazmín Arrieta (Chino Team Caleta Olivia) vs Cristal Rodríguez (Gym Fight Club).

2) Eloy Hughes (Demonios Team Trelew) vs Lucio Oliva (Chino Team Caleta Olivia). Kick boxing

3) Dafne Ayala vs Laura Olivera (Gym Fight Club). Kick boxing

4) Alexis Mariguan (Madryn kick boxing) vs Luciano Robles (Rivas Team Comodoro). K1

5) Sabrina Evans (Barak Gym Trelew) vs Agostina Brodersen (Gym Fight Club). Kick boxing

6) Eliseo Quintana (Team Wolf Comodoro) vs Agustín Robles (Rivas Team Comodoro). Kick boxing

7) Fabián Nahuelquen (Dojo Samurái Comodoro) vs. Arnaldo Ortiz (AFC Coyhaique – Chile). Kick boxing

8) Título KBox: Eric Villa Abrille (Team Wolf Comodoro) vs Maximiliano Breitenbucher (Gym Fight Club). Kick boxing

9) Copa Día del Petróleo: Ulises López (Team Araneda Las Heras) vs Tomás Taylor (Gym Fight Club).

10) Copa Rihen: Brandon Sánchez (Calavera Crew – Uruguay) vs Ezequiel Morel (Madryn kick boxing). K1

11) Título WKC: Alexandra Montero (Calavera Crew – Uruguay) vs Pierina Segura (Pierina Team). Kick boxing

12) Título CFC: Wagner Ferreira (Brazilians Striker – Brasil) vs Carlos Machado (AME Muay Thai - Buenos Aires). Muay Thai

13) Título WCK: Edgar Morteira (Elite Top Team – Paraguay) vs Anthony Guzmán (Gym Fight Club). K1.