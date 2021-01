Se separó y puso a la venta ropa y zapatos de su expareja

Un hombre de Comodoro utilizó algunos grupos de compra y venta de Facebook para ofrecer la ropa de su expareja. "Es para recuperar mi plata invertida", justificó.

Se trata de Mariano Daniel Delgado, de 27 años y separado de su pareja desde hace un año y con quien tiene dos hijos de 3 y 4 años. “Lo hago para recaudar plata y mandarle a mis hijos ya que por la pandemia hace muchos meses que no trabajo”, le dijo el joven a Jornada.

Delgado es técnico electrónico y se dedica a la reparación de computadoras. Tiene un local a pocas cuadras del centro de Comodoro Rivadavia pero estuvo muchos meses sin poder abrirlo por las restricciones impuestas por el Coronavirus

"Me separé y me quedó ropa nueva de mujer y ya que a veces las mujeres se separan y venden herramientas, yo le vendo la ropa”, señaló Mariano en un escueto mensaje en Facebook que encabeza “Ropa de mi ex nueva”, El joven le dijo a este diario que “me sorprendió la respuesta de las mujeres. Enseguida logré vender gran cantidad de ropa y creo que voy a liquidar todo. Y después de esto voy a empezar a vender sus zapatos”.

Efectivamente, más tarde apareció en su red social: “Ahora voy por tus zapatos” y enseguida comenzó a recibir ofertas. “Hubo gente que me ofreció más de lo que yo pedía. Y todo el mundo me mandaba buenos mensajes”.

Mariano contó que conoció a su exmujer en otra provincia donde se radicó por un tiempo para estudiar su carrera. Cuando finalizó venir a Comodoro Rivadavia pero hace un año terminaron con la relación. La mujer decidió volver a su provincia con sus dos hijos.

“Yo tengo una buena relación pero a veces no puedo mandarle dinero para mis hijos que son mi prioridad. Como me quedó ropa y zapatos de ella (tenía bastantes pares), decidí venderla y voy a mandarle la plata que recaude”. El joven, que utilizó diversos sitios de Internet de compra venta para ofrecer ropa y zapatos, espera volver cuanto antes a desarrollar su tarea como técnico de computación. “Es que ya no me queda nada para vender”, ironizó.