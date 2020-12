Se suspende PSG-Istanbul por temas raciales

Desastre en la Champions League. El partido entre el PSG y el Istanbul de la jornada 6 de la fase de grupos ha sido suspendido debido a que el cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, según denuncia el club turco, llamara "negro" a Pierre Webo, asistente de Okan, al expulsarlo.

Apenas corría el minuto 14' cuando Webo se llevó la tarjeta roja, sin embargo el cuarto asistente se dirigió a él como "negro", por lo que éste le recriminó esta expresión racial.

"¿Por qué me dices negro, por qué me dices negro?", "Escúchame, si eres un chico blanco, no le dices blanco". Tras esta acción, los jugadores del Istanbul decidieron abandonar el terreno de juego.

Durante 10 minutos estuvo parado el partido en unas discusiones en las que los futbolistas del PSG apoyaron a los del Istanbul. Neymar, Mbappé... se unieron en las protestas a los jugadores turcos, el entrenador Okan y Demba Ba, muy efusivo en sus quejas censurando un posible episodio racista en el que pidieron al árbitro, Ovidiu Haegan, que Colescu no siguiera en el partido. Incluso Leonardo, director deportivo del PSG, bajó al campo.