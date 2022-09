Se viene el Argentino de Hóckey Pista en la ciudad  

Se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón. Se jugará en categorías Sub 19 Damas, Damas Mayores y Caballeros Mayores.

Este jueves el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón se convertirá en el escenario del Campeonato Argentino de Hóckey Pista, certamen que organiza la Asociación Austral, con la fiscalización de la Confederación Argentina.

En ese contexto, el certamen se disputará hasta el domingo en Comodoro Rivadavia y se desarrollará en las categorías Sub 19 Damas, Damas Mayores y Caballeros Mayores.

En Sub 19 tomarán parte cinco selecciones: Federación Tierra del Fuego, Asociación Santacruceña, Asociación Bariloche, la anfitriona Asociaciòn Austral y Asociación Santa Cruz Norte.

Por su parte, en Damas Mayores participarán: Asociación Santacruceña, Asociación Bariloche, Federación Tierra del Fuego, Asociación Austral y Asociación Santa Cruz Norte.

Mientras que en Caballeros Mayores, los que competirán son: Federación Tierra del Fuego, Asociación Santacruceña, Asociación Santa Cruz Norte, Asociación Santa Cruz Norte B, Asociación Bariloche y Federación Tierra del Fuego B.

Detalle

SUB 19 DAMAS

Zona Unica

Federación Tierra del Fuego.

Asociación Santacruceña.

Asociación Bariloche.

Asociación Austral.

Asociación Santa Cruz Norte.

DAMAS MAYORES

Zona Unica

Asociación Santacruceña.

Asociación Bariloche.

Federación Tierra del Fuego.

Asociación Austral.

Asociación Santa Cruz Norte.

CABALLEROS MAYORES

Zona Unica

Federación Tierra del Fuego.

Asociación Santacruceña.

Asociación Santa Cruz Norte.

Asociación Santa Cruz Norte B.

Asociación Bariloche.

Federación Tierra del Fuego B.

Programa - Gimnasio Municipal 2

JUEVES

9:00 Asociación Santacruceña vs Asociación Santa Cruz Norte; Sub 19 Damas.

10:05 Asociación Bariloche vs Asociación Austral; Sub 19 Damas.

11:10 Asociación Bariloche vs Asociación Santa Cruz Norte; Damas Mayores.

12:15 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Austral; Damas Mayores,

13:20 Asociación Santacruceña vs Asociación Bariloche; Caballeros Mayores.

14:25 Federación Tierra del Fuego vs Federación Tierra del Fuego B; Caballeros Mayores.

15:30 Asociación Santa Cruz Norte vs Asociación Santa Cruz Norte B; Cabaleros Mayores.

16:35 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santa Cruz Norte; Sub 19 Damas.

17:40 Asociación Santacruceña vs Asociación Santa Cruz Norte; Damas Mayores.

18:45 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Bariloche; Caballeros Mayores.

19:50 Asociación Santacruceña vs Asociación Santa Cruz Norte; Caballeros Mayores.

20:55 Asociación Santa Cruz Norte B vs Federación Tierra del Fuego B; Caballeros Mayores,

VIERNES

9:00 Asociación Santa Cruz Norte vs Asociación Bariloche; Caballeros Mayores.

10:05 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santa Cruz Norte B: Caballeros Mayores.

11:10 Asociación Santacruceña vs Federación Tierra del Fuego B; Caballeros Mayores.

12:15 Asociación Santacruceña vs Asociación Bariloche; Sub 19 Damas.

13:20 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Austral; Sub 19 Damas.

14:25 Asociación Bariloche vs Federación Tierra del Fuego; Damas Mayores.

15:30 Asociación Santacruceña vs Asociación Austral; Damas Mayores.

16:35 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santa Cruz Norte; Caballeros Mayores.

17:40 Asociación Santacruceña vs Asociación Santa Cruz Norte B; Caballeros Mayores.

18:45 Asociación Bariloche vs Federación Tierra del Fuego B; Caballeros Mayores.

19:50 Asociación Bariloche vs Asociación Santa Cruz Norte; Sub 19 Damas.

20:55 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santa Cruz Norte; Damas Mayores,

SABADO

9:00 Asociación Santacruceña vs Asociación Austral; Sub 19 Damas.

10:10 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Bariloche; Sub 19 Damas.

11:20 Asociación Bariloche vs Asociación Austral; Damas Mayores.

12:30 Asociación Santacruceña vs Federación Tierra del Fuego; Damas Mayores.

13:40 Asociación Santa Cruz Norte B vs Asociación Bariloche; Caballeros Mayores.

14.50 Asociación Santa Cruz Norte vs Federación Tierra del Fuego B: Caballeros Mayores.

16:00 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santacruceña: Sub 19 Damas.

17:10 Asociación Austral vs Asociación Santa Cruz Norte; Sub 19 Damas.

18:20 Federación Tierra del Fuego vs Asociación Santacruceña; Sub 19 Damas.

19:30 Asociación Austral vs Asociación Santa Cruz Norte; Damas Mayores.

20:40 Asociación Santacruceña vs Asociación Bariloche; Damas Mayores,

DOMINGO

8:30 3º Sub 19 Damas vs 4º Sub 19 Damas; Zona 3º y 4º.

9:40 3º Damas Mayores vs 4º Damas Mayores; Zona 3º y 4º.

10:50 5º Caballeros Mayores vs 6º Caballeros Mayores; Zona 5º y 6º.

12:00 3 Caballeros Mayores vs 4º Caballeros Mayores; Zona 3º y 4º.

13:10 1º Sub 19 Damas vs 2º Sub 19 Damas; Zona 1º y 2º.

14:20 1º Damas Mayores vs 2º Damas Mayores, Zona 1º y 2º.

15.30 1º Caballeros Mayores vs 2º Caballeros Mayores; Zona 1º y 2º.