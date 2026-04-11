El encuentro será el próximo 16 y 17 de abril, en el Centro Cultural. Allí se reunirán sectores empresariales, académicos, sindicales y gubernamentales.

Se vienen las jornadas "Construyendo el nodo industrial de la Patagonia Austral"

Comodoro Rivadavia se consolida como un punto estratégico de debate y proyección del desarrollo productivo regional al ser sede de las próximas Jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral”, un encuentro que reunirá a referentes del sector público, privado, académico y científico-tecnológico para pensar el futuro industrial de la región.

El mismo se desarrollará los días jueves 16 y viernes 17 de abril, en las instalaciones del Centro Cultural Alfredo Sahdi, y es organizado por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y el Grupo Jornada Medios, junto a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, y la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA). Además, participan el Gobierno del Chubut; los Municipios de Puerto Madryn, Rawson y Camarones, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y las siguientes compañías: Pan American Energy (PAE), Clear Petroelum, Aluar, Pecom, NOVA, BIS, Miron, MC, Fas Forestal, BCH, Banco Hipotecario y Sudelco.

Durante las dos jornadas, se desplegará una agenda que incluirá conferencias, paneles, rondas de negocios, espacios de networking y livings colaborativos, con el objetivo de fortalecer vínculos y construir una agenda industrial integrada para la Patagonia Austral.

En relación a la propuesta, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, afirmó que la ciudad “tiene el orgullo de ser sede de este evento que se va a debatir sobre tres ejes: Transición Energética que incluye todos los componentes que hoy hacen desde los hidrocarburos a las energías renovables, pasando por la minería que tiene un aspecto significativo; la Logística en la que vamos a prestar especial atención al tema de los puertos y a toda la industria que se mueve alrededor; y la Economía Azul que tiene que ver con los recursos del mar”.

El funcionario añadió que “vamos a conversar sobre pesca, acuicultura y múltiples actividades que son significativas y necesarias de incorporar en la matriz productiva de nuestras ciudades costeras”.

DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

Con la conformación de mesas de trabajo, conferencias, talleres y exposiciones de las empresas más importantes de la región, “se hará hincapié en la diversificación productiva. Partimos de un diagnóstico que la jornada también va a servir para ajustar, donde veremos cuestiones de microeconomía, el destino de las pymes que están muy vulnerables y en algunos casos están cerrando con un incremento del desempleo, sobre todo a partir de la destrucción del empleo privado-asalariado que ha ocurrido durante todo este tiempo”.

Por otra parte, Zárate puso énfasis en la emergencia de nuevas condiciones de empleabilidad, producto de las transformaciones tecnológicas, al indicar que “se debatirá cuáles son las instancias de desarrollo, evaluación de desempeño y creación de nuevas capacidades de los trabajadores en el marco de este contexto”.

Finalmente, destacó que durante las dos jornadas “es muy importante la mirada regional y estarán presentes todas las cámaras empresariales, tecnológicas e industriales de la región, con quienes nos interesa dialogar de manera directa porque de la relación entre esas cámaras empresariales y la gestión pública es posible construir políticas públicas alternativas orientadas a la diversificación productiva, a la reconversión de empresas y a la creación de empleo legítimo”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las jornadas contarán con una nutrida agenda de actividades que incluirá la participación de referentes nacionales e internacionales.

Jueves 16 de abril

09:00 – 09:40 horas | Acto de apertura

09:45 – 10:30 | Conferencia de apertura

“Parques industriales y construcción de entornos competitivos”

Exponen referentes de APIA, IASP y Agencia Comodoro Conocimiento.

10:45 – 11:30 | Panel

“Parques industriales como espacio de integración productiva y desarrollo territorial”

11:45 – 12:30 | Panel: Economía del Mar

Con especialistas del sector científico, portuario y naval.

12:30 – 14:00 | Almuerzo libre

14:15 – 15:15 | Panel: Transición Energética

Con investigadores y referentes del sector energético e industrial.

15:30 – 16:30 | Panel: Logística

Con especialistas en transporte, puertos e integración territorial.

– Viernes 17 de abril

09:30 – 10:15 | Mesa de Desarrollo Local

Participan universidades, cámaras de comercio e industrias locales, fundaciones y organismos de desarrollo.

10:30 – 11:30 | Panel: Políticas Públicas para el Desarrollo Económico

Participan referentes del sector comercial y productivo de la región.

Cierre:

Conferencia sobre la necesidad de una política industrial nacional y federal, a cargo de referentes de la industria, el sindicalismo y la política económica.

Las jornadas están dirigidas a instituciones, empresas, profesionales, estudiantes y público interesado en formar parte de la construcción de una agenda industrial patagónica integrada, sostenible y con proyección internacional. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/417zFFj