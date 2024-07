Sea fue encontrado el mismo día de su cumpleaños

A pocas horas del hallazgo del cuerpo del trabajador Luis Sea, a escasos metros del vehículo que había dejado abandonado en un campo en Santa Cruz, se realizó la autopsia y se entregó el cuerpo a sus familiares para su despedida.

Sea fue encontrado el mismo día en que cumplía 56 años y personal de la Brigada de Búsqueda de Personas hizo referencia al operativo y las sensaciones tras el triste desenlace. “Continuamos la diligencia para finalizar el proceso y poder entregarle el cuerpo a la familia para que puedan despedirlo”, explicó el subcomisario a cargo de la Unidad, Leonardo Manrique.

“La búsqueda –agregó a Cadena Tiempo- nos llevó mucho tiempo debido a las circunstancias climáticas, lo que nos dificultó las tareas en la zona. Lamentablemente nos tomó mucho tiempo poder dar con Sea”.

Respecto al trabajo de la Policía, explicó que las búsquedas no necesariamente son iguales y requieren distintas metodologías. “La mayoría de las veces son denuncias por averiguaciones de paradero en la ciudad; son aislados los hechos en zonas rurales o alejadas de la ciudad. Lo que tomamos semanalmente, donde con la difusión de los medios y de la ayuda de la sociedad siempre logramos ubicar rápidamente a las personas”, explicó.

“Siempre depende de cada situación porque todos los casos son similares. Se arranca por una denuncia de averiguación de paradero y a medida que se investiga, se van adoptando medidas para poder llegar a la resolución”, describió Manrique.

Reconoció un aumento en la cantidad de casos de jóvenes que salen sin aviso de la ciudad. “No tenemos un patrón, aunque suele variar. Esto no sucede sólo los fines de semana o días determinados. Las familias se acercan porque inclusive muchos jóvenes van a la escuela y no vuelven a sus domicilios porque en vez de volver al domicilio se van a otros lugares y cosas similares. La estadística, digamos, varía semanal y mensualmente. Todos los meses son iguales. Hay fines de semana que se acercan entre tres y cuatro familias aunque ésta semana no tuvimos ninguna situación parecida”.

“Podemos recibir tres o cuatro denuncias en un mismo día; puede haber inconveniente de salud mental, conflictos familiares o intrafamiliares. En todos los casos se adoptan las medidas; dando aviso a todas las comisarías de la ciudad y a todas las entidades que nos pueden ayudar, dependiendo de la edad y quién es la persona", apuntó.

"Hacemos publicaciones en redes sociales, eso nos permite llegar con alguna celeridad a la gente para que nos den información siempre cuando se trata de un menor cuando intervienen Asesoría de Familia y Protección de Derechos. Nos encargamos de encontrar a los menores o a las personas y ellas continúan con trámites más personales para continuar con sus familias o en otros domicilios alternativos”, concluyó.