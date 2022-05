Sebastián Báez logró su 1er. título profesional en Estoril

Lo dejó claro en la semifinal con un escrito a la cámara. "Why not me?". "¿Por qué no yo?", traducido al español. Sebastián Báez se lo creyó y así consiguió este domingo su primer título a nivel profesional.

El tenista argentino brilló en la cancha principal para imponerse por 6-3 y 6-2 frente al estadounidense Francis Tiafoe en el partido decisivo del ATP de Estoril. 1 hora y 15 minutos le bastaron al sudamericano.

La jornada no empezó bien para el bonaerense, quien perdió su saque en el game inicial del duelo y estuvo 0-2 abajo, pero remontó con otros dos quiebres en el primer parcial y repitió la fórmula en el segundo set.

"Quiero agradecer a Tiafoe, fue una inspiración para mí en esta semana. Días atrás estaba en un momento totalmente diferente al que vivo hoy, pero mi equipo me aguantó siempre", dijo el argentino en la celebración post-partido.

Y concluyó: "Es mi primera vez acá en Portugal y quiero agradecer el apoyo del público. Estuve muy cómodo. Espero volver el año que viene com más fuerzas. La clave para ganar fue generar confianza".

Del otro lado de la Península Ibérica, Federico Coria no pudo pasar de la fase previa del Mutua Open y quedó fuera frente a Benoit Paire por 7-6 (5), 4-6, y 2-6. Mientras tanto, su compatriota Federico Delbonis fue eliminado del cuadro principal por Daniel Evans en sets corridos: 3-6 y 4-6.

Al chileno Alejandro Tabilo también le tocó bailar con una difícil, ya que el belga David Goffin fue su rival y le batalló bien para ganarle al trasandino por 6-4 y 6-4.