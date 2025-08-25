Sebastián Carrasco ya se entrena en Gimnasia

El base chileno de 25 años llegó el domingo a Comodoro Rivadavia y este lunes por la mañana cumplió su primera práctica con el plantel “mens sana”.

El base chileno Sebastián Carrasco, de 25 años y 1,80 metro de estatura, se sumó este lunes a los trabajos de pretemporada de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

Carrasco viene de jugar en la última temporada en Universidad de Concepción, en Chile, donde se consagró campeón de la Liga Nacional del país trasandino, al vencer en la final a Leones de Quilpué (4-1), siendo el MVP (Jugador Más Valioso) de las finales.

De esa manera, el basquetbolista nacido en Ancud se sumó al resto del equipo que hace una semana inició la preparación.

Solo resta que se incorpore el ala pivote venezolano Anyelo Cisneros, quien lo hará luego de la participación de su selección en la AmeriCup de Nicaragua, como así también el DT Pablo Favarel, quien integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina en el mismo certamen organizado por la FIBA.

Además, para que se complete el equipo, habrá que ver quién será el pivote para así definir el plantel, algo por lo que la dirigencia aún se encuentra trabajando.

Este lunes, mientras tanto, además de Carrasco, trabajaron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, José Ignacio Copespky, Valentino Ayala y Jesús Centeno, es decir todos los que iniciaron la pretemporada el lunes 18 de agosto.

Los jugadores trabajaron con los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca, además del utilero Marcelo Guitín.

El plantel volverá a trabajar este mismo lunes pero en horas de la noche.