Seguirá detenido el pirómano que casi mata a un pibe

La funcionaria de Fiscalía, Jazmín Abraham, solicitó este lunes que se mantuviera la prisión preventiva que viene cumpliendo Nicolás Fausto Girotti por el término de dos meses, al considerar que existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del ilícito investigado: 7 testigos presenciales del hecho, registros fílmicos y el secuestro de elementos utilizados para cometer el hecho.

También existe la presunción razonable de que Girotti no se va a someter al proceso al existir peligro de fuga. Es que su expareja solicitó la exclusión del hogar y el juez de familia dictó una prohibición de acercamiento por tres meses.

El imputado había tenido hechos violentos anteriormente con su abuela, no cuenta con trabajo estable y fácilmente puede abandonar la ciudad, consideró Abraham.

Sin título.jpg

La pena mínima establecida para el delito es de 4 años de prisión, y 16 años de máximo, por lo que en caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo. Asimismo, la acusadora citó el daño causado a la víctima, quien estuvo internado en terapia intensiva a raíz del hecho, concluyendo que Girotti es una persona “altamente peligrosa”.

A su turno la defensora pública, María Cristina Sadino, expresó que no es la primera vez que se revisa la prisión preventiva de su asistido, ya que la última fue el 10 de mayo, donde se dictó la preventiva para asegurar el avance de la causa. Además, al existir el inconveniente para pedir la morigeración de la medida de coerción, que es que Girotti no tiene domicilio, no resistió el pedido de la fiscalía.

Finalmente, la jueza Lilian Bórquez resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses.

MADRUGADA DE FUEGO

A Girotti se lo imputó porque el pasado 9 de febrero, a la 1:50 aproximadamente, con su rostro cubierto con una máscara blanca y llevando consigo una lata con líquido inflamable y tres antorchas, se hizo presente en la plaza Juan Domingo Perón, en calle Araucanos y Yamanes de Rada Tilly, donde se encontraba reunido un grupo de ocho personas, alrededor de un banco.

Una vez allí, y previo a referir “se van de la plaza o los prendo fuego”, el sujeto encendió las antorchas y roció con el líquido inflamable a dos de las personas, prendiéndoles fuego. Luego se fue, ingresando a la vivienda de calle Araucanos 825.

Una de las víctimas fue trasladada al hospital de Rada Tilly y posteriormente hacia el Hospital Regional, permaneciendo en coma farmacológico, en terapia intensiva, con aproximadamente el 40% de su cuerpo quemado.

El hecho fu calificado en principio como “homicidio simple en grado de tentativa”.