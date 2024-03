Segura, Balboa y Güichapani serán las protagonistas del "Ayohuma II"

Encabezado por el intendente Othar Macharashvili, y la presencia del presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se desarrolló este jueves la presentación de la 2ª edición del festival de kickboxing “Ayohuma, Mujeres de Acero”, que tendrá como protagonistas principales a las comodorenses Cinthia Güichapani, Jocelyn Balboa y Pierina Segura, junto a una gran cartelera de peleas.

El acto se realizó por la tarde en un evento que es organizado por CFC Producciones, será fiscalizado por K-Box Latino y cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Además del intendente de Comodoro Rivadavia y el titular de la cartera de deportes, estuvieronlos organizadores Darío Achaval (referente patagónico K-Box Latino) y Leandro Moreno (promotor CFC Prod.), Renata Hiller (Sec. Mujer, Género, Juventud y Diversidad) y las protagonistas Segura, Balboa y Güichapani.

La velada será este sábado en el Gimnasio municipal Nº1 con apertura de puertas a las 18, y más de 25 combates entre amateurs, semipro y profesionales, comenzando a las 19 las principiantes, y la velada estelar a las 21:30.

Las voces de las protagonistas mostraron la ansiedad y las ganas de subir al ring, y así comenzó expresándose Cinthia Güichapani: “Muy contenta por la oportunidad, agradecida a Leo y Darío por apostar por mí. Venimos trabajando muy fuerte hace años. Más preparada que nunca para dar pelea. Esperando el momento, disfrutar arriba del ring y dar un buen espectáculo”.

“Sobre todo son las ganas de volver a pelear. No compito hace mucho tiempo, pensé que no iba a volver. Una de las motivaciones fue Pierina, y hoy tengo ganas de pelear, con quien sea, porque me gusta y me apasiona”, agregó Jocelyn Balboa.

“Muy ansiosa, nerviosa. Agradecida a los chicos que siempre me convocan. Muy agradecida por volver a pelear otra vez en Comodoro; me alejé mucho tiempo y ahora estoy disfrutando esta etapa, con mi familia que me apoya todos los días”, sostuvo Pierina Segura.

ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTADO

Renata Hiller apuntó: “Hace 20 años cuando Pieri empezó a entrenar esto era raro, eran pocas, pero hubo gente que confió en ellas. Esto se hace entre todas, y que hoy estén las tres, reconociéndose mutuamente. Así que las felicito, las aliento a que continúen, y alentar al deporte en general. Cuando Leo se acercó para que podamos dar una mano, obvio que le dije que sí, ahí voy a estar alentándolas el sábado”.

Darío Achaval se mostró emocionado ante lo organizativo y deportivo, y expresó: “Tenemos un Estado que acompaña en todos los ámbitos, y le dan a este evento mayor jerarquía. Esto es una verdadera fiesta y los invito a que disfruten de un gran evento que tendremos el día sábado”.

“Orgullo de estar en esta mesa con tres representantes de la rama femenina, que han hecho mucho para que el kickboxing se haya ganado el espacio y el respeto. Hoy Comodoro trabaja con gente como estos chicos que tienen una voluntad y un equipo conformado muy grande. Entonces es obvio que el estado tendrá que estar presente en todo momento. Esto es un trabajo en equipo. Esto realmente es deporte, sigamos trabajando de esta manera, y muchas gracias por hacernos parte”, sostuvo el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

En tanto, el intendente Othar Macharashvili cerró: “Solamente darles las gracias por hacernos parte de esto, desde hace mucho tiempo. Esta organización ha crecido en calidad, pertenencia, volumen, y ha demostrado que el trabajo serio y responsable, convocando a todos los actores, se puede hacer eventos de calidad. En los momentos que estamos viviendo, Comodoro Rivadavia viene marcando hace años que el deporte es política de estado. Que las instituciones no serán abandonadas, el estado las acompañará porque no permitiremos que bajen su nivel de desarrollo”.