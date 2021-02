Segura: "tenemos que entrar con confianza de que podemos ganar"

La Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery se enfrentarán este domingo en el estadio municipal, desde las 17:10, por la sexta y última fecha de la Zona Patagonia 2 del Torneo Regional Amateur de Transición.

De cara a ese crucial encuentro, donde solo sirve ganar para clasificar, el “Azzurro” realizó esta tarde trabajos con pelota en el césped de Kilómetro 3, luego del descanso del lunes y del regenerativo del martes.

Debe confirmarse el escenario y horario para la práctica de este jueves, pero lo concreto es que el equipo de Nicolás Segura y Andrés Silvera afrontará una sesión futbolística formal, para reforzar el viernes con pelota parada en el sintético de Laprida del Oeste, a partir de las 15:00.

DOS BAJAS Y RILO ENTRE ALGODONES

Es un hecho que la CAI no podrá contar con los defensores Mauro Jofré y Sebastián Leguiza, quienes fueron expulsados en la derrota por 2-1 ante Huracán, el último domingo.

Por otra parte, el también zaguero Marcos Rilo se retiró lesionado en ese encuentro y está entre algodones. Al respecto, Segura le comentó a El Patagónico: “Rilo está tratando de recuperarse de una contractura en el isquiotibial. No es grave, pero no va a ser una semana normal para él, porque va a tener que trotar un poco, ir aflojando con kinesiología. Creo que no va a haber problemas de que llegue”.

“DEPENDEMOS DE NOSOTROS MISMOS”

Con vistas la definición que se aproxima, y analizando lo que pasó, reconoció que esperaba un final cerrado. “El otro día nos ganan con un gol en el cuarto o quinto minuto de adición, Newbery empata en el último minuto contra Huracán, nosotros le empatamos en el último minuto a Newbery, los partidos son tremendamente cerrados y era muy probable de que con tan pocos partidos, la mayoría llegue con chances a la última fecha”, reflexionó.

Ahora hay que dar vuelta la página. “Lo importante es que dependemos de nosotros mismos y no tenemos que esperar nada. Tenemos que estar tranquilos, levantar un poco el ánimo, porque sentimos que no merecíamos perder el partido, y mucho menos de la manera en que se dio, con las expulsiones”, afirmó Nicolás Segura.

Entonces, considera que lo anímico será tan importante como los puntos futbolísticos a mejorar. “Tenemos que encarar el juego con la confianza de que podemos ganar tranquilamente, porque los partidos son cerrados. Hay que estar un poco más finos arriba y no cometer errores en el fondo”, advirtió.

En ese sentido, remarcó: “de los cinco goles que nos hicieron, tres fueron de pelota parada, cuatro de cabeza. Entonces, no es que nos están llegando hasta abajo del arco con jugadas generadas. Son centros, pelotas paradas, así que si nos ponemos un poquito más finos ahí, sabemos que tenemos muchas chances de tener el arco en cero, y de esa forma estamos muy cerca de ganar”.

“El otro día, si metíamos una de las tres chances que tuvimos, se terminaba el partido. Huracán se expuso mucho en el fondo, pero nosotros no fuimos finos y nos levantaron algunas banderas de más. Sabemos que estas cosas pueden pasar y si nos enroscamos en eso ya empezamos perdiendo el partido, porque es algo que nosotros no podemos manejar, así que para evitar ese tipo de cosas, cuando tengamos una situación tenemos que convertir”, insistió.

Lo más difícil será manejar la ansiedad. “En la vida misma sabés que ante determinadas situaciones no tenés que ser ansioso, porque sabés que te va a pasar, que te vas a poner nervioso, que va a jugar la ansiedad”, aseveró.

Por lo tanto, auguró: “vamos a arriesgar los dos y van a haber errores, seguramente, por querer ir, van a haber espacios y me parece que va a ser un partido lindo para ver. Espero que ninguno de los dos se vuelva loco, ni que la tensión haga que el juego se vaya para un lugar donde no tiene que ir. Sabemos que va a ser un partido tremendamente abierto”.