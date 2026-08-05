"Semblanzas del Comodoro" vuelve a escena con una historia de amores, traición y mitos urbanos

El grupo Los Indirigibles de Siempre presentará este viernes 7 de agosto una nueva función de "Semblanzas del Comodoro", la obra de teatro de creación colectiva que tendrá su cuarta presentación desde las 22:00 en Zero Tres Restobar, ubicado en avenida Rivadavia 348.
La propuesta parte de un duelo de amores y una traición que lanzan una maldición sobre la ciudad petrolera para construir un recorrido por personajes y mitos urbanos que forman parte de la memoria colectiva de Comodoro Rivadavia.
Con una puesta que combina humor, poesía y memoria escénica, la obra busca recrear distintas semblanzas inspiradas en la identidad local.
La dramaturgia pertenece a Fabricio Nanni, desarrollada junto al grupo. El elenco está integrado por Martín Ivancich, Fabián Digorado y Natalia Pedraza, mientras que la asistencia técnica está a cargo de Carlos Iváncovivch.
Las reservas pueden realizarse al 297 408-6978.