La obra de creación colectiva del grupo Los Indirigibles de Siempre realizará este viernes 7 de agosto su cuarta presentación en Zero Tres Restobar. La propuesta recorre la memoria colectiva de la ciudad a través del humor, la poesía y personajes inspirados en la identidad comodorense.

"Semblanzas del Comodoro" vuelve a escena con una historia de amores, traición y mitos urbanos

El grupo Los Indirigibles de Siempre presentará este viernes 7 de agosto una nueva función de "Semblanzas del Comodoro", la obra de teatro de creación colectiva que tendrá su cuarta presentación desde las 22:00 en Zero Tres Restobar, ubicado en avenida Rivadavia 348.

La propuesta parte de un duelo de amores y una traición que lanzan una maldición sobre la ciudad petrolera para construir un recorrido por personajes y mitos urbanos que forman parte de la memoria colectiva de Comodoro Rivadavia.

Con una puesta que combina humor, poesía y memoria escénica, la obra busca recrear distintas semblanzas inspiradas en la identidad local.

La dramaturgia pertenece a Fabricio Nanni, desarrollada junto al grupo. El elenco está integrado por Martín Ivancich, Fabián Digorado y Natalia Pedraza, mientras que la asistencia técnica está a cargo de Carlos Iváncovivch.

Las reservas pueden realizarse al 297 408-6978.