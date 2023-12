Senador santacruceño sin oficina: se instaló en un pasillo a metros de Villarruel

En medio del usual caos que representa el inicio de una gestión de distinto color político y las disputas por lugares codiciados en el Senado, el legislador santacruceño José María Carambia -responde al partido provincial del gobernador, Claudio Vidal- no consiguió despacho y encontró una solución provisoria: instalarse en el pasillo del primer piso del Palacio, a metros de las oficinas de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Ya nos cansamos de pedirle a todas las autoridades. Van nueve días y todavía no tenemos despacho. Encima tenemos la lista con todas las oficinas asignadas a senadores y nosotros aun esperando”, se quejaron ante Infobae desde el entorno de Carambia.

Semanas atrás, al recibir el diploma de legislador, fue con una remera que decía el porcentaje obtenido en la elección de octubre contra el de su par del entonces oficialismo, Alicia Kirchner, quien quedó en segundo lugar.

En un video subido a redes sociales, Carambia aseguró: “Estamos acá en el despacho, en la oficina. Todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar acá improvisado, en medio del pasillo. Hay senadores que tienen tres y cuatro despachos, eh. Pero bueno, lamentablemente, a nosotros todavía no nos asignaron, pero no nos va a quitar las ganas de trabajar”.

Días atrás, durante la elección de autoridades en la Cámara alta, Carambia votó junto al oficialismo y la oposición no kirchnerista. Allí expresó: “Para quien no sabe, nosotros, con la senadora Gadano, llegamos sin ningún presidente en nuestra boleta. Fuimos con boleta corta. No sé cuántos senadores acá tienen la independencia política que tenemos nosotros para tomar decisiones por nuestra provincia y no por un partido político”.

El legislador apuntó en dicha sesión contra la postura del cristinismo de no votar autoridades y manifestó: “Si estuvieran del otro lado, sería legal toda esta cuestión y todo lo que estuviéramos votando. Esta vez les tocó perder. Creo que van a tener que aceptar las mayorías. Nosotros vamos a ser los primeros en rechazar cualquier medida económica que afecte a nuestra provincia. Y eso no tiene nada que ver con el acompañamiento de hoy porque se necesita gobernabilidad”.

“No podemos esperar al 24 de febrero. ¿Qué quieren decir? ¿Que no quieren trabajar? ¿Hay que esperar hasta el 24 de febrero para que nuestro presidente…? No es de nuestro partido. Nosotros llegamos sin presidente en nuestra boleta. Pero creemos que hay que acompañar para la gobernabilidad correspondiente. Y eso no tiene nada que ver. Ustedes quieren tergiversar esto como una cuestión económica”.