Si hay mal clima, se podrá esperar adentro

El juez federal Hugo Sastre estableció que si el domingo el clima no es favorable, en Chubut se podrá hacer la fila dentro de los espacios de votación, siempre y cuando se cuente con espacios disponibles para respetar el distanciamiento social. Las personas que votaban en la Escuela N° 203 deberán hacerlo en el Club Petroquímica.

No es una elección más. La pandemia estableció nuevas reglas para expresar la voluntad de las personas frente a las urnas. El sobre no se deberá cerrar con saliva; las personas que tengan síntomas compatibles con coronavirus no deberán ir a votar y la fila se deberá hacer afuera de los espacios designados para votar.

Una de las incógnitas es cómo estará el clima el domingo cuando se lleven a cabo las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Si las condiciones meteorológicas son adversas, implicará un problema para los votantes.

Es por eso que el juez federal de Rawson con competencia electoral, Hugo Sastre, recomendó que si el clima no acompaña la cola se podrá hacer adentro, “siempre y cuando el mismo cuente con un espacio disponible amplio (como puede pasar en los gimnasios, salones de usos múltiples y otros locales)”.

Asimismo, la Justicia Electoral informó que, por cuestiones de fuerza mayor, las siete mesas de votación (desde la 992 a la 998) que iban a funcionar en la Escuela N° 203 del barrio Don Bosco se trasladaron al Club Social y Deportivo Petroquímica, ubicado en Gaucho Rivero 4549.

En este sentido, se reiteró a la población que, para la justificación de la no emisión del voto en las PASO, no se realizarán trámites presenciales en la sede de la Secretaría Electoral Nacional con asiento en la ciudad de Rawson, sino que el único medio válido y disponible para dicho trámite será el sitio web http://infractores.padron.gob.ar.