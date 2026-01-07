Si prospera la reforma laboral, las provincias perderán 1 billón de pesos

El proyecto reduce la alícuota de Ganancias que pagan las empresas e impacta en la recaudación de las provincias.

Gildo Insfrán, Sergio Zillioto, Gustavo Melella y Martín Llaryora empezaron a trabajar para voltear el artículo 191 de la reforma laboral de Javier Milei porque reduce el porcentaje de Ganancias que tributan las empresas y recorta sensiblemente la recaudación de las provincias.

El diputado entrerriano Guillermo Michel elaboró en diciembre un documento para advertir, precisamente, que el proyecto de la Casa Rosada "modifica la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades" e "impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias".

"El beneficio fiscal, equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PBI, queda concentrado, mayoritariamente, en solo 144 grandes empresas", advirtió.

Los gobernadores peronistas ya consultan con sus gabinetes por el sablazo que recibirían si se aprueba la reforma, cuya discusión Patricia Bullrich tuvo que postergar hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que Llaryora llamó a un legislador preguntando con estupor: "¿Qué es esto?".

El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, su par de Hacienda y Finanzas por La Pampa, Guido Bisterfeld, y Francisco Devita, el funcionario que relevó de su cargo el fueguino Melella en las últimas horas, leyeron el informe de Michel. El entrerriano asegura que, en total, la Nación les quitaría 1,7 billones de pesos por la exención que tritura la masa coparticipable del impuesto: "¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?", pregunta el legislador.

SANTILLI BUSCA ALIADOS

El ruido se produce justo cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para iniciar la ronda de conversaciones con los gobernadores para conseguir el respaldo legislativo. Este miércoles, por caso, se reunirá con el chubutense Ignacio Torres, quien ya había instruido a sus senadores para sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre pasado.

Además, el senador Adán Bahl y los diputados Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet, junto a Michel, realizaron este lunes un pedido formal de audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio para abordar el "grave impacto que esta reforma generaría". "La provincia y los municipios recibirían durante este año $81.265 millones menos", alertaron.

Las cifras que las provincias se privarían de recaudar si la reforma se aprueba con ese artículo incuído alarman a los gobernadores. "Van a tener que pedir una pila de ATN", ironizó un diputado peronista en referencia a los caciques provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

Según el cálculo de Michel, la provincia de Buenos Aires, la más perjudicada con el cambio, dejaría de percibir 366.557 millones de pesos anuales. En tanto, Córdoba perdería 145.240 millones de pesos, La Pampa 32.852 millones de pesos, Formosa 58.788 millones de pesos y Tierra del Fuego 22.478 millones de pesos.

El impacto no distingue por afinidad política con Milei. Si el artículo 191 quedara intacto, Mendoza sufriría un hachazo de 70.891 millones de pesos , Santa Fe uno de 148.698 millones de pesos y Misiones perdería 57.058 millones de pesos.

Cerca de un gobernador del norte que mandó a sus legisladores a votar con los libertarios después del triunfo electoral de octubre reconocieron que "es muy difícil que las provincias apoyen ese artículo". En la misma sintonía, un diputado peronista se animó a pronosticar ante LPO que "los gobernadores van a bajar el 191".