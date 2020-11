"Siempre un policía nos graba en la calle"

“Hay una intencionalidad detrás. Es gente a la que no le gusta cómo llevo las políticas de seguridad. Estamos hablando de Daniel Murphy (secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) y de otros sindicalistas con los que ya tuvimos algún tipo de roces. Me tienen despreocupados esos pedidos. Los legisladores tienen que hacer el análisis. Es un resorte constitucional y que se lleve adelante como tiene que ser”.

Así, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, responsabilizó a los dirigentes gremiales por el pedido de juicio político que pesa en su contra, el cual se tratará en los próximos días en la Legislatura provincial.

En diálogo con El Patagónico, Murphy cuestionó duramente al funcionario y le recomendó que “se dedique a garantizar la seguridad de la Provincia” y que “no pierda el tiempo haciendo videos”.

“Cada vez que estamos en la calle, nos encontramos con que un policía nos está grabando y eso está penado por la ley porque es espionaje. No nos podemos acostumbrar a las ilegalidades. El (por Massoni) cree que puede entrar a un allanamiento y puede pasar a llevarse puestos todos los derechos civiles. No es así; o por lo menos no debería ser así y nosotros no vamos a ser cómplices de eso”, consideró Murphy.

“Nosotros, como muchas otras personas en toda la Provincia, adherimos al pedido de juicio político que está impulsado por algunos abogados que entienden que hay violación de los funcionarios públicos que amerita el juicio político”, subrayó.

En este sentido, el titular de la Regional Sur de ATECh dejó en claro que el pedido de juicio político es intencional. “Lógicamente que es intencional porque yo no firmo algo sin intención de hacerlo. Nadie lo hace. La intencionalidad es que se restablezcan los derechos humanos en Chubut y que se ponga un freno a los abusos que ha cometido este gobierno en la persona de Massoni y que se ha puesto a defender ciertos intereses que son contrarios a los de la mayoría. Esa es la intención que tienen estos juicios políticos”, destacó.

También se refirió a que el funcionario provincial lo mencione solo a él con nombre y apellido. “El tema es que más allá de a quién señale, todo señalamiento que haga Massoni da argumentos para que preguntemos sobre su accionar. Eso fue lo que hicimos cuando estuvo en Comodoro hace pocos días. Lo tuvimos frente a frente y le hicimos preguntas concretas y no contestó absolutamente nada”, criticó.