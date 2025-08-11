Siete denuncias por desaparición de adolescentes en solo un fin de semana

La División de Búsquedas de Personas registró entre viernes y domingo siete casos de jóvenes de entre 14 y 16 años que se ausentaron de sus hogares sin aviso previo. La mayoría fue localizada.

Entre el viernes y el domingo pasados, la División de Búsquedas de Personas de Comodoro Rivadavia, a cargo de Patricio Rojas, recibió siete denuncias por desaparición de adolescentes de entre 14 y 16 años. La mayoría de los casos correspondió a jóvenes que se ausentaron de sus domicilios sin previo aviso.

“Recibimos varias denuncias y el trabajo del personal fue muy eficaz: logramos dar con el paradero de la mayoría de ellos”, afirmó Rojas. Sin embargo, señaló que llama la atención que muchas familias naturalicen estas ausencias temporales, algo que, para el equipo de búsqueda, reviste preocupación debido a la edad y vulnerabilidad de los adolescentes.

El protocolo de actuación de la División comienza con la recepción de la denuncia y la solicitud de una fotografía reciente del joven. Luego, se activa la búsqueda mediante el análisis de cámaras de seguridad y el contacto con personas y grupos vinculados, así como con antecedentes de denuncias previas. Una vez localizado el adolescente, es trasladado a la base para realizar un seguimiento y verificar su estado.

Desde el área reiteraron el pedido a las familias para que notifiquen de inmediato cualquier ausencia prolongada, y a la comunidad para que aporte información que permita una rápida localización de jóvenes en situación de riesgo.