Siguen los cuestionamientos a Sastre por su alianza con Sierra

La titular del bloque del Frente de Todos ratificó su molestia por la decisión de levantar la sesión del jueves y afirmó que los diputados de Comodoro no fueron a Rawson por la pandemia.

“La verdad es que nos sorprendió. Veníamos con la idea de sesionar ya el martes, pero Sastre nos dijo que no, aunque se hizo una reunión de Labor Parlamentaria para acordar la sesión de ayer. Estaba todo muy bien; incluso analizando si los empleados ingresaban. Se iban a tomar los recaudos”, dijo Adriana Casanovas, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos.

“Ahora Sastre manifiesta que no pudo controlar y que tuvo que suspender. Como mínimo, fue una decisión totalmente unilateral ya que nos suspendió el Zoom. Fue poco apropiada su forma de hacérnoslo saber”, acotó la legisladora.

Aseguró Casanovas que “igual podemos sesionar desde otro lado. Habíamos acordado apartarnos del reglamento si sucedía el incidente. Nos molesta que se haya levantado, yéndose Sastre sin decir nada y dejando a nuestro bloque como que queríamos sesionar sin los empleados”.

Dijo la diputada en LaCienPuntoUno que “más allá de eso, nosotros no fuimos solo por la pandemia. Ya en agosto los empleados nos pidieron que la gente de Comodoro no esté en la Cámara. Así que apelamos a la herramienta virtual porque no nos podemos dar el lujo de tener los poderes sin funcionar”.

Luego le apuntó al titular del gremio de empleados legislativos, Angel Sierra. “No vamos a permitir que nadie confunda su rol. A nosotros nos votaron para legislar y a Ángel Sierra para representar a sus afiliados. El se extralimita al opinar, por ejemplo, que no estuvo a favor de la deuda. Puede emitir una opinión, pero no fijar cuándo podemos sesionar”.