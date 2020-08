Sin novedades en la búsqueda de una mujer desaparecida

"La denuncia fue registrada el 27 de febrero pasado por el hijo, quien no reside en Trelew sino en Comodoro Rivadavia, y admite, a la hora de radicar la desaparición, que él había perdido contacto con ella en diciembre", dijo Ariel Jara, jefe de la brigada de investigaciones de Trelew.

Jara expuso que "esta denuncia tardía hizo que recién actuara la brigada de búsqueda de personas con mucho tiempo de atraso, a pesar de lo cual se tomó contacto con todos los vecinos, lo que permitió acotar a los días que van entre el 15 y el 17 de diciembre del año pasado como cuando ocurrió el último contacto visual".

Según publica Télam, los vecinos aseguraron que Benito es "una mujer muy desenvuelta y sociable, que siempre conversaba", y dijeron que "tiene varias propiedades en la zona". "No se la vio más, ni dio señales de vida, desde hace casi ocho meses meses", agregaron.

La Policía Científica efectuó levantamiento de rastros, se inspeccionó un vehículo propiedad de la desaparecida y se requirieron testimonios, pero sin novedades relevantes.

"No descartamos nada", admitió el comisario mayor Jara, quien sostuvo que preocupa la situación porque no existen más contactos cercanos que el hijo -con quien no tenía una comunicación fluida- y su ex esposo, con quien no mantenía contactos desde hacía años.

Benito tiene varias propiedades sobre la esquina de Cambrin y pasaje Portugal, en el barrio San David de Trelew, donde hay un edificio de departamentos.

La policía detectó que un mes después de su desaparición una persona que tenía a su cargo los cobros de alquileres, los siguió haciendo, hasta que Benito no apareció y, desde ese momento, el depósito de la renta se realiza en una cuenta bancaria judicial.

"Lo llamativo también es que el celular de Nora estuvo activo hasta marzo, aunque solo enviaba mensaje de texto", describió el jefe de la brigada de investigaciones.