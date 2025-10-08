La empresa Expreso Rada Tilly suspendió este miércoles sus servicios ante la falta de pago de subsidios que impide abonar los salarios. El gremio de los choferes anunció un paro total hasta que se regularice la situación.

Sin transporte público en Rada Tilly por una medida de fuerza

La empresa Expreso Rada Tilly S.R.L. informó que desde este miércoles y hasta nuevo aviso no habrá servicio de transporte público en la ciudad.

La decisión se debe a la imposibilidad de afrontar el pago de los salarios del último mes, consecuencia del retraso en el depósito de los subsidios que recibe la firma.

Ante esta situación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza que se mantendrá durante toda la jornada del miércoles 8 de octubre, y que podría extenderse en caso de no concretarse el pago correspondiente a los choferes.

La empresa manifestó que la interrupción del servicio responde a “circunstancias ajenas a su voluntad” y reiteró su compromiso de reanudar los recorridos habituales una vez que se normalice el flujo de los fondos.