Su novia lo engañó en Gran Hermano y dice que ya no puede más

Gran Hermano celebró en la noche del pasado lunes su doble gala de eliminación en la que, a diferencia de las tradicionales galas, el público decidió a través del voto positivo qué participantes merecían quedarse en la casa más famosa del país.

Finalmente, quienes tuvieron que abandonar la casa fueron Denisse González y Alan Simone, quienes obtuvieron menos cantidad de votos para seguir en la competencia. Pero la doble gala de eliminación no solo dejó a dos nuevos eliminados, sino que también causó mucha repercusión en el afuera luego de que Sabrina Cortez despidiera cariñosamente a Alan antes de que se anunciara su salida.

A raíz de aquella situación íntima de despedida y del anterior episodio en que ambos participantes tuvieron relaciones sexuales dentro de la casa, Brian Fernández, el novio de Sabrina, hizo un furioso descargo en sus redes sociales, luego de la doble gala de eliminación y dejó entrever que la relación que compartía con la contadora mendocina hace ocho años llegó a su fin.

Minutos antes de que Santiago Del Moro anunciara quién debía abandonar la casa, Sabrina y Alan tuvieron una profunda e íntima charla en la que se despidieron. En un momento de la conversación, ella le preguntó cómo esperaba que sea el afuera si le tocaba abandonar la casa, a lo que Alan respondió que lo sentiría “raro”. Luego, Sabrina le lanzó: “¿Vas a tener que esperar o yo te voy a tener que esperar? Porque eso prometimos”, haciendo alusión a que cuando salgan de la casa retomarán la relación que iniciaron dentro de la casa. “Lo que vivimos acá adentro no te lo va a quitar nadie, todas las cosas que compartimos”, recalcó la participante.

Luego de esos dichos, Alan y Sabrina trajeron a colación el tema de Brian Fernández, el novio de ella de hace ocho años, a lo que la contadora mendocina le mencionó a Alan que, en caso de que se llegase a encontrar en su salida con Brian, le de un “apretón de manos”, le diga que “está todo bien” y que “se quede tranquilo”.

Días atrás, se conoció que Sabrina y Alan habían dado su consentimiento a las cámaras de Gran Hermano para tener relaciones sexuales. Aquello causó revuelo tanto dentro como fuera de la casa, ya que la atención se posó sobre Brian Fernández, el novio de Sabrina.

Aquel acontecimiento causó rechazo en las redes sociales y entre los fanáticos del programa, incluso llegó hasta el mismísimo Sergio “Kun” Agüero, quien es amigo de Brian y no dudó en defender a su amigo y criticar fuertemente el accionar de Sabrina.

A raíz de los dichos del “Kun” Agüero, Brian escribió un posteo en Instagram en donde no solo cruzó a su amigo por haber criticado a su novia y haber armado una “campaña” contra ella, sino que, además, reafirmó su apoyo hacia Sabrina y sostuvo que la seguiría apoyando hasta el final. Sin embargo, Brian borró aquel posteo de su perfil de Instagram y generó todo tipo de confusiones en el público.

Sin embargo, en la madrugada de este martes, luego de que terminara la sobre gala de eliminación en la que se salvó Sabrina, Brian volvió a escribir un polémico mensaje aclarando por qué borró aquel posteo criticando a su amigo el “Kun” y volvió a cargar contra la participante de Gran Hermano.

“Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil.”, comenzó diciendo el novio de Sabrina, en referencia al anterior posteo en el que cruzó al “Kun” y reafirmaba su apoyo a la participante. “Ni siquiera redacté ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina y para cuidarla a pesar de todo.”, agregó el joven.

“Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos. (...) Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mí como persona.”, expresó Brian.

Luego, el novio del Sabrina mencionó el hecho de que tuvo un episodio de ansiedad y que con ayuda profesional lo pudo superar, por que le “pareció muy raro” que Sabrina “lo haya dicho públicamente”, aunque negó que ella lo haya mencionado frente a las cámaras para exponerlo.

Ya casi al final de su comunicado, Brian fue muy contundente acerca de lo que piensa de Sabrina y su accionar dentro de la casa: “Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde está y me da pena cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó.”

Por último, Brian afirmó que no apoya “para nada todo lo que se estuvo viendo este tiempo”, dando a entender que tomó la decisión de finalizar su noviazgo con Sabrina.