Ocurrió en una pequeña localidad de Chubut. La intendencia canceló la ceremonia oficial, pero la comunidad acompañó al único veterano del pueblo.

Suspendieron el acto por falta de locutor y los vecinos realizaron igual el homenaje

Un hecho inusual marcó la conmemoración del 2 de abril en Las Plumas, una pequeña localidad del interior provincial de Chubut, donde la intendencia decidió suspender el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La explicación fue la falta de un locutor.

La medida generó malestar, especialmente en Isabelino Aguilera, excombatiente y principal impulsor del homenaje desde hace más de 26 años.

“Eso para mí fue un abandono. Una falta de respeto a un veterano”, expresó al medio Diario Jornada.

A pesar de la suspensión oficial, los vecinos decidieron avanzar con la conmemoración. La vigilia del 2 de abril reunió a una importante cantidad de personas, y al día siguiente se realizó el acto con participación masiva.

“Calculo que vino medio pueblo”, señaló Aguilera, quien encabezó la jornada con marchas y una caravana.

En una localidad donde es el único veterano de guerra, la ausencia de autoridades se hizo notar. “Ni siquiera una bandera en un vidrio”, recordó.

Más de dos décadas de compromiso

Aguilera organiza el acto desde hace más de dos décadas, muchas veces sin apoyo institucional. La iniciativa comenzó en su propia casa, con vigilias junto a vecinos, y con el tiempo se transformó en una tradición local.

“Nunca pedí nada”, afirmó, al remarcar que su compromiso está ligado a mantener viva la memoria de Malvinas.

Dolor por la falta de acompañamiento

Este año, la decisión del municipio generó un fuerte contraste entre la ausencia oficial y la respuesta de la comunidad.

El excombatiente evitó profundizar en la polémica, aunque dejó en claro su postura de cara al futuro: continuará organizando el acto junto a los vecinos, independientemente del acompañamiento institucional.

“Si el intendente aparece, le vamos a pedir que se vaya”, sostuvo.

Mientras tanto, en Las Plumas, el homenaje volvió a realizarse impulsado por la memoria colectiva, que una vez más superó cualquier decisión administrativa.