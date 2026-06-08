Taekwondo: Leila Ramos se coronó campeona del ATT de Buenos Aires

La taekwondista de la Asociación Austral en impuso en la modalidad formas durante el primer torneo rankeable, que se realizó el fin de semana en la Ciudad Deportiva Don Bosco, Aldo Bonzi.

La atleta comodorense Leila Ramos, de Taekwondo Asociación Austral, se consagró campeona en modalidad formas en el primer torneo rankeable ATT (Argentina Taekwondo Tour) en Buenos Aires. También compitieron Dylan y Thiago Oyarzo, bajo la dirección técnica del maestro Sergio Oyarzo. El certamen otorga puntos pensando en el Mundial Irlanda 2028.

El evento fue el primer ATT del año, llevado a cabo en la Ciudad Deportiva Don Bosco (Aldo Bonzi, partido de La Matanza), donde la taekwondista se quedó además con el tercer puesto en modalidad lucha.

También fueron parte de la delegación Dylan y Thiago Oyarzo (ambos II Dan) quienes compitieron fuertemente pero no lograron avanzar en sus llaves, en categoría adultos hasta 82kg.

La delegación volvió en la madrugada de este lunes a Comodoro Rivadavia, habiendo concluido esta primera etapa de los campeonatos rankeables ATT que seguirán a principios de julio en Chaco, en agosto en Santiago del Estero, septiembre en Córdoba y octubre en Tierra del Fuego.

“Los tres hicieron un muy buen papel. Se destacó la participación de Leyla Ramos que se consagró campeona del ATT Etapa 1 en formas de IV Dan en mujeres adultas, y quedó en tercer puesto en modalidad de combate. Tanto Thiago y Dylan, que compiten en la misma categoría Adultos hasta 82kg. hicieron excelentes combates, no ganaron por detalles que hay que trabajar, pero muy conforme con el rendimiento de los chicos”, consideró el maestro Sergio Oyarzo.

“Buscaremos estar en la segunda etapa del Argentina Tae kwon Do Tour, que será en Chaco en los primeros días de julio. Nos pondremos en campaña, ya que queremos estar en Chaco y también en Santiago del Estero, Córdoba y Tierra del Fuego. Para esa última que es en Río Grande apuntamos a ir con una delegación de 50 competidores”, explicó.

“Contento por los resultados, y a seguir trabajando con los chicos, y en lo posible que se sumen más competidores. Este nuevo sistema de ranking otorga puntos pensando en el Mundial de Irlanda dentro de dos años, por eso la idea es participar con la mayor cantidad de competidores posibles, para sumar puntos, experiencia y seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona que es el Tae Kwon Do ITF y la competencia de primer nivel, apuntando al próximo Mundial”, sentenció.

Las próximas citas ATT serán Chaco (4 y 5 de julio), Santiago del Estero (9 de agosto), Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba (19 y 20 de septiembre) y Río Grande, Tierra del Fuego (4 y 5 de octubre), y el Campeonato Nacional en Buenos Aires (13 de diciembre).

Además, Taekwondo Asociación Austral buscará estar presente en los 2º Juegos Mundiales ITF en Punta del Este, Uruguay (26 al 29 de noviembre). Cabe destacar que tanto Leila Ramos como Dylan Oyarzo (juvenil) fueron parte de la selección Argentina en la 1º edición de los Juegos Mundiales en Corea.