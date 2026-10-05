Taekwondo: Marcela Huaiquil fue bronce en la Copa del Mundo ITF

Las logró en lucha hasta 68kg. y en formas I Dan. Las delegaciones de Grupo Patagonia y Red Group cerraron una nueva gran experiencia mundialista en España.

El Grupo Patagonia de Orlando Velásquez (VII Dan) y Red Group conducido por Juan Millatureo (VI Dan) finalizaron su participación en una nueva Copa del Mundo de Tae kwon Do ITF, en Benidorm (España), con dos medallas de bronce para Marcela Huaiquil en lucha hasta 68kg. y formas I Dan.

El doblete de bronce se suma a la presea también de bronce conseguida por Dayron Suyon (formado por el Sabon Nim Tadeo Carrazana) y marca la conclusión de una nueva gran experiencia mundialista para la delegación comodorense, tras el pesaje del pasado lunes y cuatro días de exigente competencia.

El master Orlando Velásquez destacó las dos medallas de bronce de Marcela Huaiquil, y la excelente participación del resto del equipo, agradeciendo a todos aquellos que apoyaron este desafío, entre ellos a la familia, al Ente Comodoro Deportes, entre otros colaboradores.

“Fueron jornadas largas, llaves de hasta más de cien competidores que se van eliminando hasta la definición de los primeros puestos. Varios chicos fueron pasando llaves, algunos quedaron en el camino, pero la experiencia fue buenísima. El desempeño de ellos fue muy bueno porque tenían la preparación y estuvieron a la altura. Muy bien los chicos, ellos muy contentos, yo también, con la satisfacción del trabajo realizado, que es lo importante”, comentó Orlando Velásquez desde España, finalizada la competencia.

Por su parte, Juan Millatureo agregó: “Terminó la Copa del Mundo, fueron cuatro días de competencia. Todos los días tuvimos competencia tras el pesaje del lunes. Los resultados no fueron los esperados, pero dejamos todo en cada competencia. Los chicos compitieron en forma y lucha. Sobre todo, resaltar a Valentina Flores que pasó tres rondas y quedó en cuartos de final. Rigoberto Sanzana y Juan Pablo Millatureo pasaron dos luchas y perdieron en la tercera. Una lástima quizás Juan Pablo, que perdió por un punto que le marcaron a tres segundos del final de la lucha”.

“Más que feliz porque hicimos un muy buen trabajo. Acá la competencia es del más alto nivel. Los mejores competidores de cada país están acá y es muy difícil. Se entrenó lo suficiente. Feliz porque los chicos hicieron todo lo posible. Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron, que siempre estuvieron al lado nuestro. Desde ya muchísimas gracias a Hernán, a Comodoro Deportes, a los padres y los alumnos que confiaron en mí. Muchísimas gracias a todos”, sentenció Millatureo.