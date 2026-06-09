Talleres psicogerontológicos por los derechos de la tercera edad

El equipo interdisciplinario del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal ofreció este martes un nuevo taller en la Biblioteca Municipal Mariano Moreno.

Del taller psicogerontológico tomaron parte un significativo número de hombres y mujeres de la tercera edad. La iniciativa en Caleta Olivia se enmarca en las actividades alusivas al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebra el 15 de junio.

Para tal fin, se difundieron los alcances de la Ley Nacional 27.360 y Provincial 2.669 que se refieren a los derechos y protección de las personas mayores, además de difundirse un video y propiciarse mesas de debate sobre esta temática en el curso de esta semana.

Al respecto, la jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal de Caleta Olivia (HZCO), Daniela Justiniano, comentó que este martes la actividad se centró en la organización de intervenciones específicas por parte de los asistentes, las cuales se pondrán en práctica el 15 de junio.

Resaltó además que el grupo etario que asiste a estos talleres se encuentra nucleado en el programa Por una Longevidad Saludable, del Hospital Zonal, “por cual buscamos tener distintos dispositivos terapéuticos grupales”.