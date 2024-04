Tamara Paganini contó quién debería haber sido el ganador de Gran Hermano 1

23 años después de haber sido parte de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, Tamara Paganini expuso varias revelaciones con respecto al reality que no trascendieron en su momento, como una fuerte pelea que llegó a los golpes y quién debería haber ganado el reality.

La ex Gran Hermano 2001 reveló que los productores editan el contenido, que eligen específicamente qué mostrar y qué no, priorizando lo que les dé más rating y a los jugadores que se los da, de la misma forma que ocurre en esta edición con Juliana “Furia” Scaglione.

“Aparte, en el Gran Hermano nuestro tampoco sabíamos que algo que dijéramos iba a tener tanta repercusión, que iban a armar altos bondis por una boludez que decías. Ahora son un poco más conscientes”, expresó Paganini, quien también asegura que no es imposible cuidarse todo el tiempo de las cámaras.

“Dicen 'la violencia que hay en Gran Hermano'. Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo un día le pegué a uno adentro de la casa”, lanzó Tamara Paganini, a lo que Flor de la V, sorprendida, le preguntó: “¿En ese momento se podía?”.

“No, no se puede. Es romper las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije 'lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés echame'”, respondió Tamara, aumentando el desconcierto. “Eras la Furia de ese Gran Hermano”, le comentó Marcela Tauro, haciendo referencia a la similitud en sus actitudes y a la protección de parte de la producción.

Tamara, sincera, asintió: “Era La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón (Trezeguet). No me iban a sacar... Y creo que no lo mostraron al aire. Varias cosas no mostraron al aire. La producción elige qué mostrar y qué no mostrar”, contó, sin pelos en la lengua.

Paganini también habló sobre quién fue su compañero que iba derecho a consagrarse campeón del reality. Pese a que el más polémico era Gastón Trezeguet, Tamara se refirió a Gustavo Jodrucha, quien abandonó la casa por voluntad propia. Esa edición fue la que le permitió ganar a Marcelo Corazza.

Jodrucha se fue de la casa debido a que su compañero Gastón “le hizo la psicológica”, según Tamara. Trezeguet le hizo un planteo cuestionando qué podía ser más importante que estar con su hijo y verlo crecer. Luego de eso, Gustavo fue al confesionario a pedir que lo dejaran irse.