Tamara Paganini tuvo un tremendo cruce con una panelista en vivo

La ex Gran Hermano y Meli Vinci vivieron un tenso momento mientras debatían sobre la utilización del término que resulta discriminatorio para las personas con Síndrome de Down.

Tamara Paganini tuvo un tremendo cruce con Meli Vinci, panelista de Entrometidos en la Tarde (Net TV), en un intento de defender el formato de Gran Hermano (Telefe) y las actitudes de los jugadores.

La exparticipante del reality visitó Entrometidos en la Tarde, el programa de Carlos Monti en Net TV, y cuestionó a los panelistas por decir que Gran Hermano es un mal ejemplo para la sociedad debido a los comentarios y actitudes violentas de los jugadores.

QUE PASO

"Vos tenés derecho a meterte en la vida del otro, ¿pero decir 'mogólico' está mal? No pueden opinar. Los chicos ven novelas, donde uno la dejó y el otro se corta las venas... ¿Eso es un buen ejemplo? ¿Y vos te preocupás porque dicen mogólico? ¡Me parece re hipócrita, loco!", sentenció Tamara Paganini.

Ante esto, la panelista Meli Vinci la frenó: "Estás mezclando las cosas. No podés referirte a la gente como 'mogólica'. Está mal, lo tenés que marcar. Decirles: 'Me parece que el término que estás utilizando está mal'". (Video X: @TronkOficial)

"Entonces Telefe tendría que hacer un video para quedar bien con el televidente, sobre por qué no se dice. ¿Por que haría algo así? ¿O te pensás que a Telefe le importás vos y tu hermano mogólico?", disparó sacada la mediática.

El cruce fue subiendo de tono, y la panelista, que tiene un hermano con Síndrome de Down, le respondió: "No se dice así, no te zarpes. Tiene Síndrome de Down. No te rías".

"Vos no me vas a decir a mí si me río o no. Acá están todos locos. ¿Quiénes son para decir qué está bien o mal? Yo vine acá de invitada, pelotu... Estoy contestando todas las pelotudeces que me estás hablando, forr*. Hipocresía no, no me hablés boludeces adelante mío", dijo a los gritos Tamara Paganini, mientras Meli Vinci intentaba explicarle que estaba equivocada.

Cabe mencionar que dentro de Gran Hermano, más de una vez se utilizó la palabra "mogólico" como insulto, cuando no debe ser utilizada porque es discriminatoria. Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) explican: "La palabra mogólico usada como insulto tiene un fuerte impacto sobre la dignidad de las personas con síndrome de Down, quienes son estigmatizadas por una palabra que en el uso actual esconde la perversidad de pensamiento binomio respecto de qué es normal y qué no".