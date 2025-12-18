Tareas de saneamiento en el pluvial ubicado a la vera de la Ruta 3

Tras un reclamo vecinal, el Municipio inició trabajos de limpieza sobre el conducto a cielo abierto que acompaña a la Ruta 3 y en un desagüe natural interno, con intervención de maquinaria pesada y personal especializado.

Las cuadrillas municipales comenzaron este jueves por la mañana un operativo de limpieza integral en el canal pluvial que se extiende en paralelo a la Ruta Nacional N.º 3, en el sector norte de Comodoro Rivadavia. Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 17, un área que presentaba importantes obstrucciones y riesgos ante lluvias intensas.

La intervención se puso en marcha luego de un pedido elevado por la Vecinal del barrio René Favaloro, planteado directamente al intendente Othar Macharashvili durante una recorrida por la sede barrial. En respuesta, la Dirección de Pluviales a Cielo Abierto, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, dispuso recursos humanos y maquinaria para encarar el saneamiento.

Con el apoyo de una retroexcavadora y un camión cargador, el personal retiró acumulaciones de arena, vegetación y residuos que impedían el normal escurrimiento del agua de lluvia. Según explicaron desde el área, el arrastre constante de sedimentos y basura había generado un nivel de obstrucción considerable, lo que obligó a planificar un trabajo de mayor envergadura y continuidad.

El secretario del área, Miguel Gómez, señaló que las labores se extenderán durante las próximas semanas y que el objetivo es restablecer la capacidad del canal pluvial, minimizando riesgos de anegamientos en una zona clave de la ciudad. En paralelo, también se realizará una intervención similar en un canal natural ubicado en el barrio Centenario.

Desde el Municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política de respuesta directa a los reclamos vecinales, con el fin de mejorar el sistema de drenaje urbano y prevenir complicaciones durante la temporada de lluvias.