Taxistas disconformes: "Juntos por el Cambio nos dio la espalda"

Referentes de los taxistas cuestionaron al principal bloque opositor en el Concejo por no ratificar este jueves el apoyo que había dado la semana pasada para aumentar las multas a quienes trasladan pasajeros por medio de aplicaciones, sin regulaciones de ningún tipo.

“Parece que los señores Martín (Bustamente) y Pablo (Gómez) no entienden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Tendríamos que haber llamado a la señora Ana Clara Romero porque nos queda la sensación de que deben haber pasado las Pascuas juntos y les bajaron la línea para que no apoyen lo que ellos mismos propusieron”, dijeron este jueves Fernando Paredes y Leonardo Farías, desilusionados con los resultados de lo resuelto por el Concejo Deliberante, donde no tendría tratamiento en la sesión la modificación que impulsaban del artículo 63 de la ordenanza que regula su actividad. A través de la misma, se impondrían sanciones más onerosas a quienes trasladan pasajeros en Comodoro Rivadavia sin estar habilitados para ello.

“La semana pasada habíamos consensuado ciertas cosas y estuvimos todos de acuerdo. Es más; así se lo comunicamos a nuestros compañeros. Pero no sé qué pasó al día siguiente para que Juntos por el Cambio ahora nos diera la espalda; por eso se cayó lo importante, que era el artículo 63, el que subía el monto” de las multas.

Farías precisó que “ese punto se retocó y modificó por pedido de Juntos por el Cambio. Todos estuvieron de acuerdo”, aunque en la reunión previa a la sesión se desayunaron con que los cinco concejales de ese bloque cambiaron de parecer. Además de Bustamente y Gómez, el mismo lo integran Ximena González, Luciana Ferreira y Gimena Bórquez. Todos responden a la diputada Romero.

Sí se aprobarían en la sesión una serie de modificaciones que habían quedado desactualizadas en la actividad y que tienen que ver con los colores, los modelos y las medidas de los vehículos habilitados para el transporte de pasajeros.

“La necesidad no puede ser disparador para transgredir alguna norma. La gente de Juntos por el Cambio va a tener que hacerse cargo en algún momento de lo que pase con alguien que traslada a un pasajero en auto sin control u otra cosa grave”, apuntaron los desilusionados taxistas.

Ahora su solicitud quedó en comisión. “Seguiremos gestionando para que en algún momento salga. Se ve que la gente de Juntos por el Cambio no tiene palabra”, insistieron Paredes y Farías en declaraciones a AZM tv.