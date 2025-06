Te contamos cómo sigue el calendario de feriados 2025

Con el calendario de 2025 ya definido, muchos se preguntan cuándo será la próxima oportunidad para disfrutar de unos días extra.

El 9 de Julio

El miércoles 9 de julio se acerca rápidamente, marcando la próxima interrupción en la rutina laboral. Esta fecha, que conmemora el Día de la Independencia, es un feriado inamovible. Es decir, caerá en su día original y no se trasladará. Además, el gobierno ha confirmado que no habrá feriado puente ni el lunes ni el viernes, por lo que no se generará un fin de semana largo conectado directamente con la celebración patria.

El 9 de julio de 1816, representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en la histórica Casa de Tucumán para proclamar oficialmente nuestra independencia de la monarquía española. Un hito crucial que selló el camino autónomo de la nación.

Si estás esperando una oportunidad extendida para viajar o reencontrarte con seres queridos, la buena noticia es que el próximo fin de semana largo está a la vuelta de la esquina: será del viernes 15 al lunes 18 de agosto.

El viernes 15 de agosto ha sido designado como día no laborable con fines turísticos, ofreciendo una excelente ocasión para anticipar el descanso.

El lunes 18 de agosto será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, cuya conmemoración habitual es el 17 de agosto, pero se traslada para optimizar el disfrute social y el turismo.

Más allá de julio y agosto, el año aún depara varias fechas para tener en cuenta:

Octubre: El domingo 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae en fin de semana, pero su posible traslado dependerá de futuras disposiciones oficiales.

Noviembre: Se viene otro fin de semana largo. El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Diciembre: Cerrando el año, tendremos dos feriados inamovibles: el lunes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, por Navidad.

Con este calendario en mano, ya podes empezar a planificar tus próximos descansos y escapadas.