Telefe habría puesto un bozal a sus empleados por el caso Jey Mammon

Santiago Giorgini, se refirió al caso Jey Mammon de manera particular, según relató el periodista Juan Etchegoyen. “En medio del hermetismo que hay, pude hablar hace un rato con Santiago Giorgini, el cocinero del programa que creó Gerardo Rozin, y su reacción me llamó la atención”, contó el periodista.

"Le escribí para saber si quería decir algo de esta situación, en La Peña habló solo Jesica, y me dice lo siguiente ´Juan. Estoy complicado de tiempos y a eso súmale que tenes que hablar previamente con Telefe para una nota, no es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón´”, agregó.

“Eso es lo que me dijo, yo no buscaba hacerle una nota sino saber qué pensaba de lo que le está pasando al conductor del programa que integra”, apuntó Etchegoyen.

“Me da una respuesta que me llamó la atención, por eso quería compartir con ustedes lo que me dice. La frialdad en estos casos mucha gente la puede criticar, la frase es sorprendente en medio de este contexto, entiendo que en este momento esté tratando de cuidarse y quizás la bajada del canal es que no se hable”, dijo al respecto el comunicador.