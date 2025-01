El tenista argentino Tomás “Retu” Echeverry, integrante del equipo de Copa Davis, se mostró este martes muy confiado para la serie con Noruega en la que el equipo nacional se medirá con el local por los Qualifiers del certamen, entre este jueves y viernes: “Tenemos un equipo muy bueno para ir por la victoria”.

“Será un lindo encuentro, de visitante. Claramente, Casper Ruud (el capitán escandinavo) es top ten y hay que respetarlo. Pero creo que tenemos un equipo muy bueno para ir allá y llevarnos la victoria”, dijo Etcheverry en una entrevista exclusiva con DSports.

El equipo argentino, liderado por el flamante capitán Javier Frana e integrado por los tenistas Mariano Navone, Andrés Molteni, Facundo Díaz Acosta, Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos se encuentra en Oslo desde el último fin de semana entrenando en doble turno de cara a los encuentros de esta semana.

La serie entre la Argentina y Noruega se jugará al mejor de cinco puntos en el estadio Fjellhamar Arena, sobre superficie rápida bajo techo. El primer día (jueves) de competencia se disputarán dos partidos de individuales y uno de dobles; mientras que, al día siguiente, el viernes 31, se disputarán los siguientes dos de singles.

“Es un honor que el capitán sea Javi Frana porque es una increíble persona que queremos mucho en el circuito. Es muy lindo hablar con él, cómo entiende el tenis. La semana pasada ya vino a dos entrenamientos para vernos. La verdad es que va a ser un gran capitán, se lo merece y estoy contento por él. Es una linda etapa la que agarra, porque tiene un equipo ya armado y fortalecido, dado que Guillermo Coria hizo un excelente trabajo como capitán también”, comentó Etcheverry.

La señal deportiva de Directv transmitirá toda la temporada 2025 de Copa Davis. La serie contra Noruega se verá por DSports 2 (612 y 1612 HD) el jueves 30 de enero a las 14 y el viernes 31 a las 12:00.

El tenista de 25 años había cerrado 2023 en el puesto 30 del ránking ATP, mientras que en 2024 terminó en el puesto 39. “El último año fue más difícil porque tenía la exigencia de sostener y mejorar todo lo que había hecho en el anterior. Empecé a jugar con otro tipo de presiones. Lo pude manejar super bien”, comentó.

OBJETIVOS PERSONALES PARA 2025 y 2026

¿Te obsesionás con el ránking?, consultó DSports. “Obviamente uno tiene un objetivo interno a corto plazo y el ránking siempre uno lo ve, pero es fundamental enfocarse en las cosas que querían mejorar y tratar de estar lo mejor posible, porque lo otro llega solo. Es muy importante tratar de estar bien, sano, entrenar y que tu nivel suba”, respondió el tenista.

Y sobre su performance deportiva personal, comentó: “En el 2024 me quedó la espina de no ganar un título. Me faltó avanzar más en un torneo grande. El objetivo de este año es avanzar en los grandes torneos (como Roland Garros) y terminar top 20 el año que viene (2026)”.