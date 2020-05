Tenía pedido de captura en Comodoro el que casi mata a una mujer

"Si no sos mía no sos de nadie", le dijo a su ex y le quiso clavar un cuchillo. La mujer se arrojó del segundo piso para salvarse. El hombre fue detenido y los fiscales lo imputaron por intento de femicidio. Pero dio un nombre falso. Y tenía antecedentes por escaparse de una cárcel y un pedido de captura.