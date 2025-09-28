Thiago Medina muestra signos de mejoría tras el grave accidente en moto

El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Su hermana y la madre de sus hijas compartieron mensajes de esperanza y pidieron cadenas de oración.

Thiago Medina, ex participante del reality Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el accidente en moto que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre por la noche.

Según el último parte médico difundido este domingo por Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus gemelas Laia y Aimé, el joven “se encuentra en recuperación de su estado general” y presenta una “mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”.

Celis también detalló que Medina “continúa sin requerimiento inotrópico, con parámetros estables y bajo cobertura antibiótica”, al tiempo que agradeció el apoyo recibido: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto”.

Por su parte, la hermana del ex Gran Hermano, Camila Deniz —popularmente conocida como Camilota—, volvió a expresarse en redes sociales. Conmovida, pidió a la gente unirse en cadenas de oración y compartió una fotografía junto a Thiago y sus sobrinas, que rápidamente se volvió viral. “Te extraño mi meme, te amo”, escribió en un posteo que fue replicado por miles de usuarios.

En declaraciones a la prensa, Camilota afirmó que mantiene intacta su fe en la recuperación de su hermano y describió el momento íntimo que vivió al visitarlo en terapia intensiva: “Está postrado, pero yo sé que escucha. Cuando le hablé, pestañeaba y hasta me guiñó un ojo. Tiene un brillo especial, se nota que está con nosotros”.