Tini Stoessel maneja la camioneta que era de la ex de De Paul

Tini Stoessel maneja la camioneta de Camila Homs en plenas vacaciones románticas en Ibiza con Rodrigo De Paul, según contó en Socios del Espectáculo el fotógrafo Kari GR, el mismo que descubrió el romance.

El paparazzi les contó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que descubrió el romance cuando “me llega la información de que la vieron a Tini en Ibiza. A mí justo me habían llamado para ir a Marruecos a hacer al Cholo Simeone y su esposa en Marrakesh. Y ahí me di cuenta que el Atlético de Madrid le había dado el fin de semana libre al plantel”.

“Hablé con el Atlético y me confirmaron que Rodrigo De Paul no estaba en Madrid. Les pregunté por Ibiza y me dijeron que posiblemente estaba ahí”, agregó Kari GR.

El fotógrado explicó que “a las pocas horas Tini publicó en Instagram una foto en una Range Rover blanca, que es la misma que tiene De Paul en Madrid, que es de la exmujer de él. Luego me enteré que ella vino a Ibiza con unos amigos, a los que utilizaron como pantalla para poder verse solos”, cerró el entrevistado.