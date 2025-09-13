Es el servicio que permite que un sitio web esté disponible en internet. Funciona como una especie de “alojamiento digital” donde se guardan todos los contenidos de una página. Sin un buen servicio, el sitio puede volverse lento, inestable o incluso dejar de funcionar durante horas.

Todo lo que deberías saber antes de contratar un servicio de hosting en Argentina

A la hora de poner en marcha un sitio web, ya sea para un emprendimiento, una tienda online o un blog personal, elegir el servicio de hosting adecuado es una de las decisiones más importantes. Sin embargo, muchas veces se toma a la ligera, sin considerar aspectos técnicos y prácticos que pueden afectar el rendimiento, la seguridad y hasta la visibilidad del sitio en buscadores. En este artículo, te contamos qué tener en cuenta antes de contratar un servicio de hosting si estás en Argentina.

¿QUE ES EL HOSTING Y POR QUE ES IMPORTANTE?

El hosting es el servicio que permite que un sitio web esté disponible en internet. Funciona como una especie de “alojamiento digital” donde se guardan todos los archivos, imágenes, bases de datos y contenido de una página. Sin un buen servicio de hosting, el sitio puede volverse lento, inestable o incluso dejar de funcionar durante horas, lo que impacta negativamente en la experiencia de los visitantes.

CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN SERVICIO DE HOSTING

. Ubicación del servidor: Elegir un servicio que cuente con servidores en Argentina o en países cercanos puede mejorar significativamente la velocidad de carga del sitio. Esto se debe a que la información viaja una menor distancia. Además, tener un proveedor local facilita la comunicación y el soporte técnico en tu mismo huso horario y en español.

. Soporte técnico disponible y eficaz: Un aspecto muchas veces subestimado. A la hora de enfrentar un problema técnico, es fundamental contar con un equipo de soporte rápido, capacitado y accesible. Verificá si el proveedor ofrece atención 24/7, por múltiples canales (chat, email, teléfono) y si hay opiniones positivas de usuarios en sitios de reseñas o foros especializados.

. Recursos que incluye el plan: Antes de contratar, revisá bien qué incluye el plan: espacio en disco, cantidad de cuentas de correo, bases de datos, ancho de banda mensual, entre otros. También es importante verificar si permite alojar más de un sitio o si es solo para una web. En caso de que tu proyecto crezca, vas a necesitar escalabilidad sin tener que migrar todo desde cero.

. Seguridad y copias de respaldo: Un proveedor de hosting responsable debe ofrecer herramientas de seguridad como certificados SSL gratuitos, protección contra malware, firewall y respaldo automático de tu sitio. Estos elementos son clave para proteger tu información y la de tus visitantes, y también mejoran la confianza de los usuarios.

. Panel de control amigable: Si no tenés conocimientos técnicos avanzados, un panel de control fácil de usar puede marcar la diferencia. Cpanel, por ejemplo, es una herramienta común que permite gestionar el sitio, las cuentas de correo y otros aspectos del hosting sin necesidad de ser programador.

. Compatibilidad y herramientas extra: Algunos servicios de hosting incluyen instaladores automáticos para WordPress, Joomla, o tiendas como PrestaShop. También pueden ofrecer optimización para CMS, acceso a estadísticas detalladas del sitio, constructor de páginas web y más. Estos extras pueden facilitarte mucho el trabajo, sobre todo si estás dando tus primeros pasos online.

. Medios de pago y facturación en pesos: Contratar un servicio en Argentina también te permite pagar en pesos, con medios locales como transferencia bancaria, tarjetas nacionales o incluso Mercado Pago. Esto es clave para evitar recargos por tipo de cambio o impuestos extra, que suelen aparecer cuando contratás proveedores del exterior.

. Reputación y experiencia del proveedor: Antes de decidirte, investigá un poco sobre la empresa que ofrece el servicio. ¿Hace cuántos años está en el mercado? ¿Tiene experiencia trabajando con proyectos similares al tuyo? ¿Ofrece garantías o pruebas gratuitas? Estos factores ayudan a reducir riesgos y a tomar una decisión más informada.

. Escalabilidad y tipo de proyecto: No todos los sitios necesitan el mismo tipo de hosting. Un blog personal o una web institucional pueden funcionar bien con un plan compartido. Pero si pensás recibir muchas visitas, tener una tienda online o aplicaciones que consuman muchos recursos, quizás te convenga optar por un VPS o servidor dedicado. Lo importante es que el servicio te permita crecer sin fricciones.