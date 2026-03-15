Tomás Vitar logró su primera victoria en la Clase 2 del TN

El piloto mendocino se quedó con el triunfo en Alta Gracia, Córdoba, y se subió al primer puesto del Campeonato 2026 luego de dos fechas. Abandonó Renzo Blotta.

Tomas Vitar obtuvo su primera victoria en TN Clase 2 al imponerse en la prueba final disputada este domingo en horas del mediodía en el autódromo Oscar Cabalén (Villa Parque Santa Ana), donde finalizó el Gran Premio Dowen Pagio – Copa Vittal, invita Córdoba, Gobierno de la Provincia.

El piloto mendocino, a bordo del Nissan March atendido por GR Competición, encabezó el podio que completaron Nicolás Posco y Francisco Coltrinari, quien quedó cuatro puntos por debajo del vencedor, convertido en nuevo líder del campeonato, informó la página del TN.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, fue uno de los pilotos que abandonó. El chubutense pudo dar solo seis giros de los 16 previstos.

La competencia siempre tuvo el piloto mendocino en la vanguardia, y detrás surgió una interesante disputa por las principales posiciones entre Pedro Grippo, Exequiel Bastidas, Francisco Coltrinari, Nicolás Posco y Valentino Quatrocchi, este último completando un gran fin de semana al arribar en el octavo lugar de la competencia decisiva.

Pedro Grippo se ubicó en el cuarto lugar, quedando a las puertas del podio luego de haber sido escolta de Tomás Vitar durante gran parte del desarrollo de la competencia. En tanto, Exequiel Bastidas cerró un destacado fin de semana al completar la prueba final en el quinto lugar, a bordo del Toyota Yaris, atendido por Ale Bucci Racing. Felipe Martini también fue protagonista, y en la disputa por un lugar en el podio se retrasó tras un leve roce cayendo al séptimo lugar, un puesto por detrás de Juan Ignacio Canela, finalmente sexto, completando las dos primeras competencias dentro de los diez primeros ordenados.

La victoria de Tomás Vitar significa la segunda para la familia mendocina en el TN, dado que su hermano, Jorge Vitar, fue vencedor el 28 de mayo de 2017, en el autódromo Ciudad de Concordia con un Renault Clio del equipo Saturni Racing. En tanto, la de hoy, es la primera victoria de un Nissan March luego de poco más de tres años y medio, cuando el 25 de septiembre de 2022, Marcos Fernández vencía en el Autódromo Provincia de La Pampa.

Con estos resultados, Tomas Vitar, suma 74 puntos, y por cuatro puntos supera parcialmente a Francisco Coltrinari, ubicado en segundo lugar. Juan Ignacio Canela (54), Nicolás Posco (49) y Juan Pablo Pastori (43), completan las principales posiciones del certamen que continuará el 5 de abril en el autódromo Rosario (Santa Fe).

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Panorama – 16 vueltas

1º Tomás Vitar (Nissan March) 29’43”141/1000

2º Nicolás Posco (Ford Focus KD) a 0’459/1000

3º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 3’126/1000

4º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 3’423/1000

5º Exequiel Bastidas (Toyota Etios) a 3’699/1000

6º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 4’036/1000

7º Felipe Martini (VW Gol Trend) a 6’478/1000

8º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 7’754/1000

9º Santino Valerini (Peugeot 208) a 8’228/1000

10º Braian Reinoso (Toyota Yaris) a 9’814/1000