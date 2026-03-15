Topper ya echó a 160 trabajadores y los que siguen apenas cobran $700 mil por mes

El delegado de la única planta en funcionamiento que queda en el país manifestó su preocupación por más despidos.

Gaspar Fugaracho, delegado de la única fábrica de Topper en el país, expresó su inquietud respecto a la estabilidad laboral: "Lo fundamental es mantener los puestos de trabajo, pero hoy no vemos un horizonte definido".

El representante regional de UTICRA confirmó que la firma ya ha despedido a unos 160 empleados en el contexto de la crisis que afecta al sector del calzado en toda la Argentina.

De acuerdo a lo señalado, el sindicato había acordado inicialmente con la compañía una disminución de la jornada laboral con el objetivo de resguardar las fuentes de empleo, una medida que se prolongó por ocho meses y concluyó a finales de febrero.

Fugaracho precisó que dicha reducción horaria significó un duro golpe económico para los trabajadores, quienes pasaron de cumplir jornadas completas a regímenes de trabajo parcial, lo que les generó una merma de aproximadamente 250 mil pesos al mes. En la actualidad, indicó que un empleado apenas llega a percibir 700 mil pesos mensuales, una realidad que —según sostuvo— se ha vuelto insostenible para numerosas familias.

En declaraciones a Fénix, sostuvo que "ya perdimos a 160 compañeros y la situación sigue siendo alarmante".

El gremialista también manifestó su inquietud por el destino de la fábrica y advirtió que la liberación de importaciones y la merma en el consumo perjudican gravemente a la producción nacional. En este contexto, alertó que, de no revertirse el escenario actual, la continuidad de la planta podría estar en peligro. "Lo fundamental es mantener los puestos de trabajo, pero hoy no vemos un horizonte definido", finalizó.