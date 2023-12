Toretta: "estuvimos muy bien atrás y adelante tomamos buenos tiros"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó este lunes sus entrenamientos en el Socios Fundadores con miras a dos nuevos juegos que sostendrá de visitante por la Liga Nacional de Básquet - este jueves ante Argentino de Junín y el sábado con Peñarol de Mar del Plata- y el partido de la Supercopa del miércoles 20 de diciembre en Jujuy ante Quimsa de Santiago del Estero.

Salvo el capitán Gerard De Vaughn, quien a raíz de un dolor de cabeza, se ausentó en la práctica matutina -reaparecerá por la tarde-, el resto del plantel trabajó bajo la atenta mirada del entrenador Martín Villagrán y los integrantes de su cuerpo técnico, los asistentes Juan Varas, Gustavo Sapochnik y el preparador físico Juan Ercoreca, además del utilero Marcelo Guitín.

Tras la práctica realizada por la mañana, Emiliano Toretta, quien viene de hacer un estupendo partido -fue el goleador del juego con 19 puntos- en la aplastante victoria ante Obras (96-62), mantuvo un contacto con diario El Patagónico.

El joven base santafesino, de 22 años, habló de los dos recientes triunfos logrados en casa -el otro ante Zárate Básquet (88-71)- y del gran tercer puesto de Liga Sudamericana que Gimnasia se trajo de Montevideo, Uruguay.

- Qué importantes fueron los triunfos y de qué manera los ganó Gimnasia, tanto ante Zárate Básquet como frente a Obras.

La verdad que sí, fueron los últimos partidos del año de local. Sabíamos que eran los dos muy importantes. El de Obras por ahí un poco más duro. Jugamos un básquet muy bueno, sobre todo el segundo tiempo así que estamos muy contentos de poder despedir el año y a la gente de esta manera y ahora, terminar las cosas bien para que el 2024 arrancar de la mejor manera posible también.

- ¿Por qué crees que Gimnasia jugó tan bien esos dos partidos?

Veníamos de la Sudamericana donde hicimos una buena campaña. La verdad estábamos muy conformes, y eso te da un plus de confianza para cuando volves a jugar por la Liga. Y eso lo supimos llevarlo a la cancha, estuvimos muy bien atrás y adelante tomamos buenos tiros que por suerte entraron, y en el segundo tiempo con Obras fue excelente.

¿Qué fue lo que les dijo el DT en los vestuarios, para luego salir a jugar el segundo tiempo y meter 40 puntos en un cuarto?

Nada, en defensa por ahí tuvimos varias desconcentraciones que tenemos que empezar a corregir y que no podemos permitirnos. Creo que salimos concentrados, duros atrás y adelante fluimos un poco mejor, encontramos buenos tiros. Después hay partidos que pueden entrar más y menos, por suerte el otro día entraron y creo que ahí estuvo un poco la clave.

- Tuvieron muy pocas pérdidas en los dos juegos. Contra Zárate 6 y ante Obras 8.

Sí, también fue un punto muy importante que lo solemos destacar. Hemos tenido partidos con muchas pérdidas y en estos dos lo pudimos hacer mejor así que también es importante y está buenísimo.

- ¿Cómo crees que serán los juegos en Junín ante Argentino y en Mar del Plata frente a Peñarol?

Van a ser muy duros, todos sabemos lo que significa jugar en Argentino, si bien el equipo de ellos no viene muy bien en la Liga, y Peñarol igual. Siempre es difícil ganar de visitante, son partidos muy duros así que hay que estar muy concentrado para poder ganar los dos juegos e ir bien y confiados de cara a la Supercopa.

- Después en Jujuy ante Quimsa de Santiago del Estero, tu exequipo.

Es una linda oportunidad, no siempre se juegan finales, así que hay que saberlo aprovechar, disfrutarlo y si Dios quiere traer la Copa acá a Comodoro. Si sin duda, se puede traerla.

- ¿Qué representa para vos que Gimnasia haya quedado entre los mejores tres de Sudamérica?

Es un logro muy bueno. En un torneo así hay equipos de mucha jerarquía, por ende, estar en el podio entre los tres primeros no es poca cosa. Saber ver las cosas del lado positivo, hacer un balance correcto y desde ese lado, estoy muy conforme. Finales no se juegan todos los días y torneos internacionales tampoco. Así que conseguir un podio en un torneo así la verdad que es muy bueno.

- ¿Cómo te vas sintiendo en el equipo teniendo en cuenta que ésta es tu primera Liga que jugás como titular?

La verdad que me siento bien, de a poco me estoy encontrando más a mí mismo y estoy produciendo mejor con el equipo. Estamos teniendo más dinámica, nos estamos encontrando mejor, así que por ese lado también muy positivo y muy contento de las oportunidades que se me están dando.