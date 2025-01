Torres relativizó un acuerdo del PRO con la LLA

Luego de que Mauricio Macri dejara abierta una puerta para que el PRO y La Libertad Avanza unifiquen posturas de cara al año electoral, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, puso paños fríos a una eventual fusión. "No se acuerda ir juntos, sino que se propone una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué", interpretó al expresidente que hasta se atrevió a proponer una mesa de negociación integrada –entre otros- por la diputada nacional de Chubut, Ana Clara Romero, y el economista Hernán Lacunza, un crítico de las medidas de Javier Milei y Luis Caputo.

En este contexto, el gobernador de Chubut también aseguró que coincide con lo que dice el Presidente respecto a las definiciones. "Hay que ser coherentes: o vamos juntos o no", dijo y advirtió que "las ingenierías electorales como para 'porotear' según cada distrito, terminan siendo una estafa al electorado". En eso, marcó distancias con la posibilidad de librar a las jefaturas provinciales las estrategias de cada distrito.

En una entrevista con Radio Mitre, Torres llamó a "desdramatizar" el camino que conducirá a la contienda de medio término, y citó el ejemplo de Chubut, donde él mismo afirmó encabezar "un frente muy heterogéneo" con el radicalismo, un sector del peronismo no kirchnerista, y algún que otro libertario.

Tal es así que el propio gabinete provincial incluye, desde arriba hacia abajo, al vicegobernador Gustavo Menna, que a su vez es presidente de la UCR chubutense.

También forman parte funcionarios de distintas líneas como la ministra de Producción, Laura Mirantes –que en 2023 estuvo en la boleta de La Libertad Avanza como candidata a vicegobernadora primero y a diputada nacional después, de César Treffinger-, y el subsecretario de Pesca, Diego Brandan, quien disputó el sello de LLA con Treffinger y finalmente perdió la batalla a manos de la Justicia electoral, tras el desembarco de Karina Milei y Martín Menem en Chubut el día en que se conoció el fallo.

Se suma a la ecuación patagónica el lanzamiento de Despierta Chubut, el frente que encabeza Torres y que promete extender aún más el abanico político. Se trata de una foto que se esperaba horizontal y podría terminar siendo panorámica, allanando el camino para un 2027 cómodo para el mandatario.

A pesar de la expectativa generada por un eventual acuerdo entre el oficialismo nacional y el PRO, Torres recordó la fallida elección de Patricia Bullrich en las presidenciales de 2023, con quien mantiene una excelente relación. "Cuando uno cree que puede condicionar al electorado, se equivoca y eso quedó demostrado en las últimas elecciones", expresó.

"Creo que lo más importante en este momento es tener la coherencia de sostener una identidad partidaria que tiene valores republicanos y cimientos morales que son muy claros y muy sólidos. Y de esa manera, definir si vamos juntos o no", sostuvo el mandatario.

En sintonía con su estilo más bien pragmático, Torres planteó que, en caso de que ambos partidos no vayan juntos a las elecciones de medio término, "significa que vamos a ser aliados en las cosas que consideremos que están bien y que nos vamos a oponer a las que están mal, lo que no nos convierte ni en héroes cuando se acompaña, ni en traidores a la patria cuando no".

"Plantear una coalición o alianza electoral sin mirar a mediano o largo plazo es la crónica de un fracaso", puntualizó.