Toti Pasman habló de sus críticas a Di María y apuntó contra Jorgelina Cardoso

La serie de Ángel Di María desató la polémica, luego de que en uno de los episodios se recordara las críticas que recibió por parte de algunos periodistas, entre ellos Toti Pasman, quien se ofendió por esa situación y, en varias oportunidades, habló de eso.

Este domingo, el periodista estuvo de invitado en el programa de Almorzando con Juana y recordó el enfrentamiento que tuvo con el campeón del mundo y apuntó contra Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista.

“Yo con Di María me equivoqué y yo lo admiro a Di María. Yo pensé que el ciclo Di María estaba terminado en la Selección y me equivoqué. Soy polémico, soy provocador, me hago cargo”, comenzó diciendo Pasman ante la consulta de Juana Viale en la mesa.

Y siguió: “Ahora, lo que creo que jodió en el caso Di María fue la forma, porque que un periodista diga que el ciclo estaba terminado qué es lo grave. Entonces, después metió los tres goles en las finales y obvio…Yo lo pedí de rodillas, y yo sé que lo que jodió más fue el acting, la forma que el fondo”.

“Ahora, yo a Di María lo admiro, el pibe se recuperó, la siguió peleando, le salió bien. Yo tuve la oportunidad de cruzarme con la mujer y con los padres, le pedí disculpas, le pedí disculpas a la mamá, al papá, siento que no me las aceptaron”, profundizó.

“Sos campeón del mundo, sos millonario, sos exitoso, y haces una serie de vendetta a los periodistas…Puede hacerlo, tiene el derecho a hacerlo. Y la serie casi es más protagonista ella que él, y en la serie me ponen un par de veces ahí arrodillado y yo me lo banco. Ahora, yo lo que digo es no me la vendas de la Virgen María si después sos tan turra como Toti Pasman”, concluyó picante.