Tras accidentado partido, River quedó afuera por penales

El colombiano Villa aseguró desde los doce pasos el triunfo de Independiente Rivadavia y la clasificación para jugar ante Argentinos Juniors la final.

River Plate perdió por penales este viernes -en realidad ya sábado- ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 4-3, en una de las semifinales que restaba jugarse por la Copa Argentina.

El partido, cuyo segundo tiempo estuvo por varios minutos sin empezar a raíz de una fuerte tormenta, se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y tuvo el arbitraje de Andrés Gariano. Al término de los 90’ reglamentarios, el encuentro había terminado sin goles.

Luego de una primera aproximación de Independiente Rivadavia por intermedio del colombiano Sebastián Villa, River respondió con buena asociación en ataque. Maximiliano Salas se escapó por izquierda y sacó un centro para Sebastián Driussi, pero lo taparon rápido.

En tanto, el conjunto mendocino continuó generando peligro con Villa, pero sin demasiadas complicaciones para Franco Armani.

River fue el que contó con las chances más claras, como un remate de Ignacio Fernández, tras una serie de rebotes, que fue desviado sobre la línea del arco. Luego, Juan Fernando Quintero metió un buen zurdazo desde fuera del área que se estrelló en el palo izquierdo de Ezequiel Centurión -ex River- y otro tiro libre peligroso del 10 colombiano.

En el complemento, y con un campo de juego complicado por la intensa lluvia que cayó sobre Córdoba, ambos equipos tuvieron algunas ocasiones para marcar, incluido un clarísimo cabezazo de Giuliano Galoppo en tiempo adicionado, pero el pase a la final se definió por penales e Independiente se quedó con la clasificación por 4-3.

En los penales, los jugadores de River otra vez -como ya pasó en otras ocasiones- volvieron a lucir erráticos porque el disparo de Miguel Borja fue atajado por Centurión y porque Galoppo la tiró afuera. En cambio acertaron Colidio, Meza y Montiel.

En cambio, para la “Lepra” mendocina marcaron Gómez, Sartori, Studer y por último Villa. Costa la había tirado afuera.

De esa manera, Independiente Rivadavia, que logra un paso histórico para jugar su primera final de Copa Argentina, definirá el título y -pase a la Copa Libertadores-, frente a Argentinos Juniors, que un día antes había vencido por 2-1 a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito, la cancha del club Rosario Central. Y a todo esto, los jugadores de River se despidieron del “Kempes” con el “Jugadores….”.