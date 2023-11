Tras la victoria de Milei, Thelma Fardín pidió que cesen las agresiones

Luego de la victoria electoral de Javier Milei en el balotaje el domingo pasado, la actriz Thelma Fardín compartió una reflexión sobre la actualidad política y sobre los cambios que llegarán al país luego del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente. Por otro lado, denunció que recibió mensajes violentos donde le dijeron que la querían "exiliada o subida a un Falcón verde".

En su cuenta de Instagram, Fardín expresó: "Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables", escribió junto al mensaje con la obra "El héroe" de la artista Marina Abramovich.

En ese sentido enfatizó: "Nos deseo lo mejor, Argentina. Hoy y siempre, porque te amo y porque viví en otros países por laburo y siempre necesité volver".

Además, pidió a sus seguidores que tengan presentes las promesas presidente electo en el último tramo de la campaña y apuntó: "Recordemos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud, y el cuidado de nuestros abuelos".

Thelma Fardín pidió que termine la violencia en su contra en redes sociales

Para concluir el comunicado, Thelma también pidió que cesen los mensajes de odio en su contra: "Deseo que esos mensajes que me dicen que me quieren exiliada o subida a un Falcon verde, se terminen. La violencia jamás es la salida. El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción, eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia. Por eso, hay que respetar la inteligencia de los pueblos, y el pueblo eligió este camino", reflexionó.

En la misma línea, cerró: "Aclaro porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca. Jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares. No cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos que no son".