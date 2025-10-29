Tras rastrillar otros 15 kilómetros, la búsqueda sigue siendo nula

Se cumplen 18 días de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder. Organizan colecta para contribuir a los gastos de combustible de los particulares que participan de la búsqueda.

Durante el último rastrillaje se recorrieron unos 15 kilómetros, se informó oficialmente este miércoles. De las tareas participan efectivos policiales, perros y se continúa con un amplio despliegue de recursos materiales.

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre, cuando se dirigían a Camarones. El vehícula, una Toyota, apareció el viernes 17 en la zona de Rocas Coloradas.

Durante las últimas tareas realizadas, se recorrieron unos 15 kilómetros de terreno participando 16 efectivos policiales, contando con la intervención del personal de la División Búsqueda de Personas y Canes Comodoro Rivadavia, con la asistencia de un perro adiestrado en RH.

La búsqueda se centró en el sector comprendido entre el punto de hallazgo del vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3.

En el operativo desplegado en las últimas horas se avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73, mientras otro grupo efectuó rastrillaje siguiendo el cañadón por donde corre el Río “La Máquina” hasta la Ruta Provincial N° 1.

Las tareas se realizan bajo la supervisión del subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut.

UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Mientras continúa la angustiante búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, un grupo de allegados y vecinos decidió organizar una colecta solidaria para acompañar el esfuerzo de quienes siguen colaborando en el terreno.

Francisco Aguilera, amigo de Aldana Botha -hija de Juana-, explicó que la iniciativa surgió de manera espontánea al ver las dificultades que enfrenta la familia para cubrir los costos del operativo. “Esto, además de la ayuda que han recibido, se está haciendo a pulmón y desde su bolsillo.

“Me surgió la idea de organizar alguna colecta en redes sociales para poder aportar un granito de arena, sobre todo con el aporte de combustible”, relató Aguilera. Según detalló, las camionetas 4x4 que colaboran en los rastrillajes consumen grandes cantidades de combustible y todos los voluntarios lo hacen sin apoyo económico formal.

“Hace poco vino una persona de Neuquén que está cien por ciento dispuesta, esto es todo a pulmón de los chicos que están desde el día uno”, señaló Aguilera. Aunque la búsqueda continúa con apoyo de la policía y del gobierno provincial, los esfuerzos privados siguen siendo clave para cubrir zonas de difícil acceso.

“Entiendo que las autoridades siguen buscando, pero cada vez son más las personas que se suman. Mi idea fue: no tengo una camioneta, no puedo ir al lugar, pero sí puedo acompañar desde otro lado, ayudando con esta campaña”, explicó.

La colecta se realiza a través del alias “esporjuana” mediante una cuenta de Naranja X a nombre de Aguilera. Cada aporte, aseguró, es transferido directamente a Aldana Botha.

“Le mandé anoche los comprobantes y no entendía nada. Le dije: mirá, esto es de un montón de gente que está comprometida a acompañarte en silencio. Todo sirve, desde cinco mil pesos hasta quien mandó cien mil. Anoche me llegaron comprobantes por más de 200 mil y hoy ya superamos los 370 mil pesos”, precisó. Francisco destacó el acompañamiento que está recibiendo la familia, aún de personas que no los conocen personalmente.

“La esperanza es lo último que se pierde. Seguimos creyendo, seguimos orando. Creemos que todo puede ser posible”. La iniciativa “Esporjuana” surgió desde un estado de whatsapp y se multiplicó en redes.

“Ella no lo quería hacer, no quería pedir, pero viendo que la situación se pone cada vez más difícil y más desesperante, las cuatro por cuatro consumen combustible y siguen con la búsqueda”, resaltó Aguilera.

“El sábado se cumplieron dos semanas. Y seguimos creyendo, orando también por nosotros. Somos hijos de Dios, sabemos que hay una realidad distinta y que él tiene el poder; el gobierno y el control de cada situación. Creemos que todo puede ser posible”, concluyó el hombre.