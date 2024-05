Antes de disputar el Final Four de la Euroliga 2024, el cordobés Facundo Campazzo, base de Real Madrid y de la Selección Argentina, habló sobre su presente y futuro.

El base argentino Facundo Campazzo, el mejor jugador de España de la temporada 2023/24, recibió el reconocimiento por mayoría de votos de entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados del básquet español y habló en exclusiva con DSports para analizar su presente y futuro.

“Siento mucho el cariño de la gente y me lo hacen sentir en las redes o en los partidos de local y de visitante. Al ver un jugador más bajito del promedio, creo que llama la atención y empatizan un poco. En el básquet estás acostumbrado a ver gente alta. Y que uno salga corriendo por todos lados, se tire y demás, quizás eso les gusta más”, comentó.

En la vigente temporada el cordobés de 33 años también obtuvo los premios MVP de la Supercopa y Copa del Rey. “Trato de potenciar las cosas que tengo para contrarrestar la altura, ser más intenso, duro en la marca, competir y agregarle cosas a mi físico: gimnasio, ser lo más profesional posible y demás, para no regalar nada”, agregó.

Por otra parte, el ex base de Denver Nuggets de la NBA habló sobre su compañero de equipo, el santiagueño Gabriel Deck.

“Lo conozco tanto, y después de haber jugado juntos en la Selección, que con mirarnos en alguna jugada él sabe lo que le quiero decir o yo sé lo que me quiere decir con su lenguaje corporal”, explicó. “Jugar con él me hace mejor jugador y, gracias a él, me convertí en lo que soy dentro y fuera de la cancha”, aseguró Campazzo.

También opinó sobre la Liga Nacional de Básquet de la Argentina. “No tiene el nivel de hace algunos años y hay muchos factores que influyen en eso. No voy a nombrarlos uno por uno y no voy a entrar en detalles. Pero hay muchos factores que influyen en que la liga argentina no esté en el nivel que deseamos. Jugadores y dirigentes deberían juntarse y pensar que es lo mejor”, aseguró.

